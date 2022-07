Grau-du-Roi : atelier de sensibilisation aux dangers de l’alcool au volant le 18 juillet

La période estivale est synonyme de détente et de convivialité et la consommation d’alcool est parfois plus importante qu’à l’accoutumée.

C’est ce que révèle l’étude exclusive menée par l’association Prévention Routière : 1/3 des Français dit ainsi changer ses habitudes de consommation l’été et 33 % admettent qu’il leur arrive de prendre le volant ou le guidon après avoir bu.

Au total, 57 % des Français pensent qu’ils seront concernés par la question de l’alcool et de la conduite cet été.

Aussi, pour sensibiliser les Français aux dangers de l’alcool au volant, l’association se mobilise et part à la rencontre des vacanciers sur tout le littoral avec sa « Tournée des

plages » pour les inciter à prévoir leurs retours de soirée.

Lundi 18 juillet, les bénévoles de l’association Prévention Routière seront présents au Grau-du-Roi pour un atelier de sensibilisation sur la promenade du boulevard Maréchal.

AU PROGRAMME :

• Un atelier doses-bar/doses-maison, pour mieux comprendre que les doses-maison peuvent être infiniment plus importantes que les doses-bar.

• Un atelier parcours lunettes/alcool pour sensibiliser sur les effets néfastes de l’alcool.

• Une distribution de flyers avec les bons conseils pour anticiper les retours de soirée.

• Une distribution d’éthylotests.