Occitanie - Mardi 12 juillet 2022 : Le point sur la situation COVID19 par l'ARS

Un nouveau point de situation coronavirus en Occitanie. Ce bulletin récapitulatif n°280 fait à nouveau le point sur l’activité des équipes hospitalières de la région : 1478 hospitalisations en cours (+132) dont 114 réanimations et soins critiques (+45 en 7 J) et on déplore 7923 décès à l’hôpital depuis le début de l’épidémie en mars 2020.

Le nombre de nouveaux cas continue de progresser à un rythme élevé partout en Occitanie. Le taux d’incidence est désormais supérieur à 1000/100000 habitants dans tous nos départements indiquant une circulation très active du virus. L’activité à l’hôpital est également en progression. L’épidémie ne prend pas de vacances. Dans ce contexte et à la veille des festivités du 14 Juillet pouvant entrainer de grands rassemblements, restons particulièrement vigilants : gestes barrières et dépistage immédiat en cas de symptômes. C’est essentiel pour se protéger et protéger les plus vulnérables.

L’invitation à un rappel vaccinal est plus que jamais d’actualité pour tous les plus fragiles et dès 60 ans.