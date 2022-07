Occitanie - Le train régional plus simple et moins cher pour les plus de 60 ans !

Trains régionaux liO : Carole Delga annonce une petite révolution pour les voyages en train des seniors ainsi que la fin d’un demi-siècle d’absence et d’attente sur la rive droite du Rhône

Ce lundi 11 juillet, Carole Delga, présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, a annoncé deux avancées majeures sur le front des mobilités du quotidien en Occitanie.

À Avignon, aux côtés de Jean-Luc Gibelin, vice-président chargé des mobilités pour tous et des infrastructures de transports, et de Christophe Fanichet, président directeur général de SNCF Voyageurs, la présidente de Région a dévoilé une nouvelle offre tarifaire pour encourager l’accès des seniors aux trains régionaux liO.

Par la suite, accompagnés notamment de Jean-Christian Rey, président de l’Agglomération du Gard rhodanien, de Claire Lapeyronie, conseillère régionale et maire de Pont-Saint-Esprit, et de Jean-Yves Chapelet, maire de Bagnols-sur-Cèze, Carole Delga a emprunté la ligne de la rive droite du Rhône à l’occasion des dernières formations de conducteurs. Fermée aux voyageurs depuis près d’un demi-siècle, cette ligne de train rouvrira à compter du 29 août après plusieurs années d’une bataille administrative et juridique menée par la Région et les collectivités locales.

Le train régional plus simple et moins cher pour les plus de 60 ans

Devant la presse réunie pour l’occasion à Avignon, Carole Delga a présenté la nouvelle offre « + = - » qui permettra aux seniors de profiter des trains régionaux liO à moindre coût. Le principe est simple, « avec « + = - », plus je voyage, moins je paie, et cela sans engagement ». Ainsi, les habitants d’Occitanie âgés de plus de 60 ans bénéficieront, dès aujourd'hui, de tarifs avantageux et dégressifs sur l’ensemble des trains régionaux du réseau liO. 100% dématérialisée, cette solution innovante simplifie les déplacements en train puisque l’application dédiée permet de prendre son billet, reconnaît automatiquement les gares de départ et d’arrivée, et prélève automatiquement le coût du déplacement.

« Je suis fière de voir se concrétiser ce dispositif qui était un engagement pris lors de ma campagne. Ce sont ces actions concrètes et volontaristes qui nous permettent de garder un train d’avance, en protégeant le pouvoir de vivre de nos habitants et en engageant vraiment notre région dans la transition écologique.

En septembre dernier, après une expérimentation auprès de 2 000 jeunes, nous lancions la gratuité pour les 18-26 ans. C’est un grand succès avec plus de 35 000 jeunes inscrits en seulement 10 mois. Aujourd’hui, nous mettons en place une offre tarifaire attractive pour les séniors, une première à l’échelle d’une région en Europe. Plus ils voyagent, moins ils payent ! Ils pourront même être parrainés par les jeunes générations, et réciproquement.

Il n’y a pas de problème d’utilisation pour les seniors, car c’est une application très simple : un « glissé start » à la montée, un « glissé stop » à la descente, et c’est tout. Pour les moins à l’aise avec le numérique, la méthode est celle du service public : les agents à bord des trains aborderont spontanément les personnes concernées et installeront avec eux l’application pour leur montrer comment elle fonctionne.

Depuis 2016, nous avons fait le choix d’investir fortement pour rénover les infrastructures, pour sauvegarder ou rouvrir les lignes de desserte fine du territoire et pour proposer des billets à petits prix pour tous. Cela fonctionne ! Nos trains sont les moins chers de France et nous visons les 100 000 voyageurs par jour d’ici 2030 » a ainsi rappelé la présidente de Région à l’occasion de la présentation de cette nouvelle offre.

Après 50 ans d’absence, retour du train sur la rive droite du Rhône

À bord du train sur la rive droite du Rhône, la présidente de Région est par la suite revenue sur la « bataille du rail » dans le Gard rhodanien. Menée par la Région, aux côtés des collectivités locales et des usagers, elle aura permis la réouverture anticipée de cette ligne emblématique qui entrera en service à compter du 29 août prochain. 10 trains par jour desserviront de nouveau les gares de Pont-Saint-Esprit et Bagnols-sur-Cèze. La Région a déjà mobilisé 12,8 M€ pour la réalisation des travaux qu’elle finance à 100%, avant la réouverture complète de la ligne attendue pour 2026.

À la veille de la réouverture, le dimanche 28 août, elle organisera, en partenariat avec la SNCF, les communes de Bagnols-sur-Cèze et de Pont-Saint-Esprit ainsi que la Communauté d’agglomération du Gard rhodanien, un événement festif et populaire pour accompagner ce moment historique pour le territoire.

« Promesse tenue ! C’est une véritable fierté de pouvoir annoncer aujourd’hui aux usagers, aux habitants, aux élus locaux et à l’ensemble des forces vives de ce territoire le retour du train de voyageurs dans le Gard rhodanien après un demi-siècle dans l’expectative. Je défends les lignes du quotidien au même titre que les LGV et les lignes d’équilibre. En cumulant les investissements prévus dans le contrat de plan État-Région, dans les LGV et dans le Plan rail, on investit massivement pour le rail en Occitanie, comme a choisi de le faire l’Allemagne. La France doit suivre cette voie ambitieuse.

À compter du 29 août, les circulations voyageurs reprendront entre Pont-Saint-Esprit et Avignon, avec une desserte de Bagnols-sur-Cèze. Cette réouverture est le résultat d'une bataille collective alors qu'on nous disait que c'était impossible. C'est également le fruit d'une détermination sans faille de la Région qui nous a permis de gagner 3 ans sur le calendrier envisagé.

J’invite les habitants, les élus locaux, les acteurs économiques, culturels ou associatifs et tous les amoureux du train à se joindre à nous, dimanche 28 août, pour un grand événement festif et populaire en gares et dans le train qui marquera la concrétisation d’un projet d’avenir pour ce territoire » a notamment souligné la présidente de Région.

La Région Occitanie et SNCF Voyageurs seront mobilisés sur les marchés de Pont-Saint-Esprit (16/07 de 6h45 à 13h30) et Bagnols sur Cèze (20/07 de 6h45 à 13h30) pour présenter la future offre de transport liO sur la Rive Droite du Rhône, en présence notamment de Jean-Luc Gibelin. Dans ce cadre, SNCF Réseau mènera également une action de prévention concernant les passages à niveau.

Crédit photos © Boutonnet Laurent – Région occitanie