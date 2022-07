Montpellier - Indignation du préfet suite à l'attaque au couteau de Montpellier !

Le préfet de l'Hérault, Hugues Moutouh, fait part de son indignation et condamne, avec la plus grande fermeté, l'attaque au couteau qui s'est déroulée en fin de matinée dans le centre-ville de Montpellier.

Blessée légèrement, l'état de santé de la victime, une femme de 46 ans, est fort heureusement rassurant. Je tiens à lui apporter mon plus grand soutien.

L'auteur, un érythréen en situation irrégulière sur le territoire, a été interpellé immédiatement par les policiers de la BAC. L'individu est actuellement en garde en vue. Une enquête judiciaire est ouverte sous l'autorité du procureur de la République.

« Nous ne montrerons aucune faiblesse vis à vis des délinquants, qui plus est lorsqu’ils sont en situation irrégulière et n’ont rien à faire sur le territoire national. Conformément aux instructions du ministre de l'Intérieur, tout sera fait pour que la loi s’applique dans toute sa rigueur et qu’à l’issue de sa peine, cet étranger soit expulsé. Le préfet de l’Hérault demande une tolérance zéro pour les étrangers qui constituent des menaces pour la sécurité et tranquillité publiques ».

