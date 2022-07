Vias - Vigilance rouge : Les pompiers de l' Hérault prêts à intervenir ! D'importants moyens sont engagés.

Le Département de l’hérault a présenté au préfet de l’Hérault, Hugues MOUTOUH, le personnel mobilisé dans la lutte contre les feux de forêt et a procédé à une démonstration des moyens prêts à être engagés dans l’Hérault. ce jeudi 7 juillet sur l’aérodrome Béziers Cap-d’Agde.

Le général Éric Florès, directeur du SDIS de l’hérault a présenté la nouvelle cellule aérienne composée de trois AIR TRUSH de lutte contre l’incendie.

Un service du Sdis de qui consacre 5 millions d’euros pour l’ensemble de la campagne feux de forêt dont 2,4 millions d’euros aux avions,

Il a été rappelé que 56 % des feux sont d’origine volontaire et que dans notre département un 95 % des incendies sont d’origine humaine.

Depuis le début de la saison c’est plus de 300 feux qui ont été circonscrits sur le territoire Héraultais

.

Plus de 300 sapeurs pompiers, un millier de bénévoles, des forestiers sapeurs, et d’autres intervenants sontprêst a intervenir alors que plusieurs zones du département ont été placées en vigilance rouge incendie de forêt.



Le reportage photo complet de cette présenattion est visible sur notre page Facebook L'AGATHOIS - Photos Michel Desnos