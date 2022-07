Narbonne - Bouygues Energies et Services s'ancre à Narbonne avec un nouveau centre de travaux

Bouygues Energies et Services vient d’inaugurer son nouveau centre de travaux à Narbonne. Le groupe marque ainsi sa volonté de travailler durablement en pays narbonnais et dans l’Aude, avec une équipe de 30 collaborateurs.

Le 5 juillet dernier, Dominique Néel, directeur général France de Bouygues Energies et Services et Carlos Mésias, directeur Région Est et Grand Sud ont inauguré le nouveau centre de travaux du groupe situé à la sortie Narbonne Sud de l’A9. L’événement s’est déroulé en présence du maire de la ville et président d’agglomération Didier Mouly ainsi que de représentants des principaux aménageurs dont André Maratuech et Francois Sangalli, présidents du groupe SM Promotion, qui ont porté ce projet immobilier et Magali Chapin, directrice d’agence GGL. Ce bâtiment moderne de 700 m2, équipé de photovoltaïque et d’infrastructures de recharge de véhicules électriques (IRVE), est implanté sur une parcelle de 2000 m2. « Nous marquons ainsi notre volonté d’investir et de travailler durablement à Narbonne et dans l’Aude, commente Dominique Néel. Nous avons procédé à dix recrutements pour atteindre un effectif de 30 collaborateurs sur site. » Avec 20 salariés dédiés aux infrastructures et dix au facility management (étude des besoins, maintenance et optimisation énergétique), le centre cible un chiffre d’affaires de 4 M€.

Le principal axe de développement du centre narbonnais de Bouygues Energies et Services est l’accompagnement de la transition énergétique des territoires dans les domaines suivants : mobilité électrique, maintenance-exploitation et performance énergétique des bâtiments, contrat de performance énergétique éclairage, service collectivités villes intelligentes et connectées, travaux des réseaux secs dans les projets structurant le territoire comme les ZAC, travaux traditionnels d’effacement de réseaux, ENR – parcs éoliens.