France - Les prévisions nationales de circulation du 8 au 10 juillet 2022

Ce week-end marque le début officiel des congés scolaires en France et connaîtra de nombreux déplacements de longue distance sur les grands axes du pays. La circulation sera dense sur la plupart des grands itinéraires en direction du sud et des régions côtières, en particulier vendredi et samedi.

Vendredi 8 juillet, la circulation sera difficile sur l’ensemble des grands axes et très difficile en région Auvergne-Rhône-Alpes et en Île-de-France dans le sens des départs dès la fin de matinée. Les difficultés seront renforcées en milieu d’après-midi autour des grandes métropoles par les flux des trajets travail-domicile et les départs en week-end, nombreux en cette période. La circulation restera très dense dans le sens des départs jusque tard dans la soirée.

Samedi 9 juillet, les difficultés dans le sens des départs seront les plus importantes du week-end sur l’ensemble du territoire et en particulier sur l’autoroute A7 dans la vallée du Rhône. En Île-de-France, la circulation sera très dense en direction des barrières de péages des autoroutes A6 et A10 dès le tout début de la matinée. L’autoroute A13 pourra également enregistrer des difficultés de circulation dès le milieu de la matinée. Ces difficultés pourraient se prolonger jusqu’en milieu d’après-midi.

Dimanche 10 juillet, la situation sera plus calme sur l’ensemble du réseau routier. Des difficultés persisteront toutefois sur l’autoroute A7 dans la Vallée du Rhône dans le sens Nord-Sud.

Pour le transport de marchandises à des fins humanitaires à destination de l’Ukraine et des pays limitrophes à l’exception de la Russie et de la Biélorussie ou à destination des lieux de groupage situés sur le territoire national desdites marchandises, l’arrêté du 21 juin 2022 lève, jusqu’au 2 octobre 2022 inclus, les interdictions de circulation des véhicules de transport de marchandises de plus de 7,5 tonnes.

Réouverture de l’autoroute A20 dans la traverse de Limoges

Les expertises réalisées sur la passerelle en travaux ont montré que sa stabilité permet de garantir la sécurité des usagers sur la section de l’A20 qu’elle surplombe. En conséquence, l'autoroute A20 a pu être rouverte à la circulation dans sa traversée de Limoges. Un suivi en continu de la passerelle est réalisé afin de s’assurer de l’absence d’évolution de sa stabilité.

Dans le sens des DÉPARTS

Vendredi 8 juillet est classé ORANGE au niveau national et ROUGE en Île-de-France et en région Auvergne-Rhône-Alpes.

Samedi 9 juillet est classé ROUGE au niveau national et NOIR en région Auvergne-Rhône-Alpes.

Dimanche 10 juillet est classé VERT au niveau national et ORANGE en région Auvergne-Rhône-Alpes et dans l’Arc méditerranéen.

Dans le sens des RETOURS

Vendredi 8 juillet est classé VERT au niveau national et ORANGE en région Auvergne-Rhône-Alpes et dans l’Arc méditerranéen.

Samedi 9 juillet est classé VERT au niveau national et ORANGE en région Auvergne-Rhône-Alpes et dans l’Arc méditerranéen.

Dimanche 10 juillet est classé VERT au niveau national.

Dans le sens des DEPARTS

Vendredi 8 juillet

quittez ou traversez l’Île-de-France avant 12h,

évitez l’autoroute A1, entre Paris et Senlis, de 17h à 20h,

évitez l’autoroute A10, entre Orléans et Tours, de 15h à 19h,

évitez l’autoroute A7, entre Lyon et Orange, de 16h à 21h et entre Salon-de-Provence et Marseille, de 15h à 20h,

évitez l’autoroute A62, entre Bordeaux et Toulouse, de 16h à 20h.

Samedi 9 juillet

quittez ou traversez l’Île-de-France après 16h,

évitez l’autoroute A10, à hauteur de la barrière de péage de Saint-Arnoult-en-Yvelines de 7h à 12h, et entre Orléans et Tours, de 12h à 15h,

évitez l’autoroute A11, entre Paris et Le Mans, de 11h à 15h et entre Le Mans et Angers, de 11h à 13h,

éviter l’autoroute A84, entre Caen et Rennes, de 12h à 16h,

évitez l’autoroute A63, entre Bordeaux et Bayonne, de 11h à 13h,

passez la barrière de péage de Fleury sur l’A6 après 13h,

évitez l’autoroute A20, entre Limoges et Brive-la-Gaillarde, de 15h à 18h

évitez l’autoroute A7, entre Lyon et Orange, de 7h à 21h et entre Salon-de-Provence et Marseille, de 10h à 21h,

évitez l’autoroute A62, entre Agen et Toulouse, de 11h à 14h,

évitez l’autoroute A61, entre Toulouse et Narbonne, de 10h à 14h,

l’accès à l’Italie par le tunnel du Mont-Blanc (N205), trafic soutenu de 15h à 18h (attente supérieure à 30 min).

Dimanche 10 juillet

évitez l’autoroute A7, entre Lyon et Orange, de 15h à 19h,

évitez l’autoroute A62, entre Agen et Toulouse, de 17h à 21h,

évitez l’autoroute A61, entre Toulouse et Narbonne, de 17h à 20h.

Dans le sens des RETOURS

Vendredi 8 juillet

évitez l’autoroute A7 entre Marseille et Orange, de 14h à 20h.

évitez l’autoroute A8 entre l’Italie et Fréjus, de 15h à19h.

Samedi 9 juillet

quittez ou traversez les grandes métropoles avant 15h ou après 20h,

éviter l’autoroute A13, entre Rouen et Paris, de 17h à 20h,

évitez l’autoroute A84, entre Rennes et Caen, de 17h à 19h,

évitez l’autoroute A7, entre Marseille et Salon-de- Provence, de 15h à 20h,

évitez l’autoroute A8, entre l’Italie et Nice, de 16h à 20h et entre Nice et Aix-en-Provence, de 11h à 18h,

évitez l’autoroute A62, entre Toulouse et Agen, de 15h à 20h.

Dimanche 10 juillet

évitez l’autoroute A10, entre Bordeaux et Saintes, de 11h à 13h,

évitez l’autoroute A7, entre Marseille et Salon-de-Provence, de 10h à 15h et entre Orange et Lyon, de 10h à 18h,

évitez l’autoroute A8, entre Nice et Aix-en-Provence, de 10h à 15h,

évitez l’autoroute A62 entre Toulouse et Agen, de 10h à 14h.

Pour connaître les difficultés attendues :

Consultez sur internet le site bison futé (site web et/ou version web pour smartphone) ou téléchargez l’application mobile Bison Futé sur votre smartphone

Consultez les conditions météorologiques sur météo France

Restez à l’écoute de l’information routière, notamment 107.7 FM sur les autoroutes et les stations FM de France Bleu sur les routes nationales

