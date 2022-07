Agde - 60 ans déjà ! Agde rend hommage aux victimes du massacre d'Oran le 5 Juillet 1962

5 juillet 1962... Il y a 60 ans qu'a été commis le massacre d'Oran en violation des accords d'Evian par les éléments de l'Armée de Libération Nationale et de civils algériens à l'encontre des "pieds-noirs" et des français-musulmans

Vendredi 5 juillet 2022, à Agde se tenait la cérémonie commémorative de ce massacre d'Oran, au cimetière neuf, en présence de Aurélien LOPEZ-LIGUORI, député de la 7° circonscription de l’Hérault, dont c’était la première manifestation officielle en ville d’Agde depuis son élection du 19 Juin dernier.

Gilles D’ETTORE , Maire d’Agde, Robert CRABA, Adjoint au Maire en charge des Associations Patriotiques et Président de l'Amicale des Français d'Afrique du Nord, et de nombreux élus et adjoints accompagnaient les présidents d'associations patriotiques et des porte-drapeaux.

La cérémonie a débuté par les dépôts de gerbes, avant que Robert CRABA, le maire d’Agde Gilles D’ETTORE et le député de l’Hérault Aurélien LOPEZ-LIGUORI ne s’adressent tour à tour à l'assemblée en rappelant les circonstances du massacre d’Oran le 5 juillet 1962, trois mois et demi après la signature des accords d’Évian mettant un terme à la guerre d’Algérie, et deux jours après la reconnaissance officielle de l’indépendance, quelques heures avant sa proclamation.

Les estimations du nombre de victimes du massacre sont incertaines et vont de 95 tués dont 20 pieds-noirs, 161 blessés et 453 disparus ou enlevés à plus de 900 tués et disparus confondus.

Après le salut aux porte-drapeaux, La Marseillaise et le chant des Africains ont été chantés a cappella au terme de cette émouvante cérémonie

