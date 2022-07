Agde - Les agathois ont débuté la célébration de la Saint-Pierre en hommage au patron des pécheurs

Les agathois ont débuté la célébration de la Saint-Pierre en hommage au patron des pécheurs

Depuis vendredi soir et durant trois jours, comme chaque année début juillet, la communauté des pêcheurs agathois célèbre la Saint-Pierre.

Tout a commencé vendredi 1 juillet par une procession de la statue de Saint-Pierre qui a démarré en fanfare avec les musiciens place de la Marine, avec en tête du cortège, les dynamiques «les jouteurs, les Belles Agathoises, la Confrérie du Saint-Christ et les bénévoles de la SNSM et en l’absence du Maire d’Agde et du conseil général tous deux excusés par une délégation d’élus agathois.Anoter que pour la premiére fois Les Capeleteurs Marseillanais ont participé au cortège de la première journée de célébration.

Après la traditionnelle célébration de la messe par le Père Yannick Casajus en l’église Saint-Sever, le cortège a déambulé dans le coeur de ville avant de rejoindre la place de la marine ou un orchestre et un feu d’artifice les attendaient ..

La suite des festivités et du reportage vous seront proposés par Michel DESNOS ce Week end



La suite du programme

Fête traditionnelle célébrée en hommage à Saint-Pierre, patron des pêcheurs.

Fête foraine durant les 2 jours de festivités sur la Criée

AGDE

Vendredi 1er juillet :

21h : arrivée du Saint-Pierre par l’Hérault avec animations, danses traditionnelles, peña… Place de la Marine

21h30 : départ du cortège jusqu’à l’église Saint-Sever et messe.

22h30 : défilé en Cœur de Ville avec retraite aux flambeaux.

23h : feu d’artifice suivi de « Tony chante Johnny ». Place de la Marine

Samedi 2 juillet :

12h : sardinade accompagnée de musiques gitanes.

15h : activités nautiques sur le fleuve.

17h : grand tournoi de Joutes « Trophée de la Saint-Pierre » sur l’Hérault.

A partir de 19h30 : restauration sur place

21h30 : revue Cabaret avec « Ladies Sensation » suivie des années 80 avec « Route 80 ».

La Criée. 43 quai Commandant Méric. Le Grau d’Agde

Dimanche 3 juillet :

11h30 : cortège. Procession. Départ : place Notre Dame de l’Agenouillade, jusqu’à la Criée

12h : bénédiction, jet de la gerbe en commémoration des marins disparus en mer

A partir de 13h : restauration sur place

15h : Grand tournoi du jeu traditionnel « Lo Capelet » avecles spécailistes de Marseillan

A partir de 19h30 : restauration sur place.

21h30 : revue Cabaret avec « Ladies Sensation » suivie des années 80 avec « Route 80 ».

23h : feu d’artifice

La Criée. 43 quai Commandant Méric. Le Grau d’Agde

