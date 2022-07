Tarn et garonne - Assemblée générale de la fédération des parents d'élèves du Tarn et Garonne

La fédération des comités de parents d’élèves de Tarn et Garonne a tenu son congrès départemental annuel. La présidente Béatriz Maleville a présenté aux parents d’élèves et élus locaux présents les grandes actions de la FCPE qui ponctuent l’année scolaire, des kits fournitures de la rentrée aux représentations en conseil départemental de l’éducation nationale, en passant par l’aide à l’orientation, à la parentalité ou encore à la formation des parents élus dans les conseils d’administration des établissements. « La FCPE doit exister dans le cadre de vos établissements scolaires afin d’offrir aux parents qui en ont besoin une structure d’accompagnement, de conseil, notamment pour faire le lien avec l’état, les collectivités, l’académie et le rectorat », a insisté Beatriz Maleville, exhortant les parents à promouvoir la fédération auprès du plus grand nombre possible de familles. « L’importance de la FCPE prend tout son sens dans la défense des droits et des intérêts de tous les enfants, de manière collective, et c’est pour cela que nous avons besoin d’être le plus nombreux possible », a rappelé la présidente avant de faire voter les rapports d’activité et financier de l’association.

L’été pas tout à fait terminé, les parents membres du conseil d’administration seront déjà à pied d’œuvre avec l’organisation d’une journée de vacances solidaire le 21 août prochain à la base nautique de Pont-de-Salars. « C’est la 2ème année que nous allons organiser cette sortie nommée « vacances reposantes », dont le but est de permettre à toutes les familles, et notamment les plus modestes, de s’évader un peu en profitant d’une journée de vacances », a détaillé Beatriz Maleville, avant de poursuivre avec l’opération phare des kits fournitures de la rentrée. Via des achats groupés, la FCPE 82 permet à plus de 600 familles de bénéficier de fournitures scolaires à prix réduits.

Nouveauté cette année, le forum de l’orientation, organisé chaque année par le FCPE 82, aura lieu le 19 novembre en délocalisé sur Castelsarrasin. « Même s’ils ne font pas partie du réseau d’éducation prioritaire, les établissements de la ville sous-préfecture accueillent des élèves qui auraient bien besoin de moyens supplémentaires au vu des difficultés économiques et sociales que connaissent leurs familles », a expliqué Julien Sueres, délégué FCPE au lycée Jean de Prades. « En déplaçant le forum à Castelsarrasin, nous avons la volonté de faciliter pour ces élèves l’accès à des conseils sur l’orientation et tout l’accompagnement personnalisé que permet cet évènement de la FCPE ». L’assemblée générale s’est conclue par le renouvellement des membres du conseil d’administration qui devraient se réunir prochainement pour former un bureau exécutif.