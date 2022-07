Castelnau-le-Lez - Le parc Lydie Wilson inauguré à Castelnau-le-Lez

Le parc Lydie Wilson a été inauguré ce jeudi.

Sa dénomination a été choisie suite à un vote des citoyens.

Le square Vert Parc n’est plus, il s’agit désormais du parc Lydie Wilson. Cet espace vert situé avenue de l’Europe a été inauguré ce jeudi par le Maire Frédéric LAFFORGUE et le Conseil municipal.

Cette dénomination a été choisie par les Castelnauviens à l’issue d’un vote. Le scrutin a eu lieu lors de la "Fête des parcs, fête de Pâques", en avril 2022 et via l’application Imagina. Les votants avaient le choix entre plusieurs personnalités féminines : Joséphine de Beauharnais, Jeanne Barret, Gilberte Brossolette et Lydie Wilson. Et c’est donc cette dernière qui l’a emporté à la majorité des suffrages exprimés.

Lydie Wilson : dans l’Histoire locale

Née en 1850, Lydie Wilson était traductrice et poète d’expression française et occitane. Elle participa aux travaux du Félibrige, une association de sauvegarde et de promotion de la langue d’oc. Lydie Wilson a vécu sur les collines de Substantion, à Castelnau-le-Lez avec son mari Louis-Xavier de Ricard, qui disait de son épouse qu’elle était « passionnée justice et de liberté. »

Elle utilisa les noms de plume de Na Dulciorella ou Lydia Colona. Parmi les œuvres qu’elle a publiées, on peut citer Aux bords du Lez, recueil posthume. Décédée en 1880, Lydie Wilson est inhumée au cimetière Saint-Lazare de Montpellier.

Ce changement de dénomination s’inscrit dans une volonté de la Ville de réhabiliter les parcs existants, et d’en créer un par année de mandat, conformément aux engagements pris par le Maire Frédéric LAFFORGUE et son équipe.