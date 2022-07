Marseillan - Le dispositif de secours côtier présenté à Marseillan Plage en présence du préfet de L'Hérault

Le dispositif de secours côtier de la saison 2022 a été présenté à Marseillan Plage

La surveillance des plages est déjà pleinement assurée dans la station de Marseillan Plage. Le début de cette saison estivale fut ce vendredi l’occasion pour le préfet de l’Hérault, Hugues Moutouh, de se rendre sur place en visite au poste de secours centra de la plage d’honneur.

Ce dernier était accompagné du nouveau député de la 7° circonscription de l’Hérault ; Aurélien LOPEZ-LIGUORI, du Maire de Marseillan Yves MICHEL et de François COMMEINHES président de la communauté d’Agglomération THAU-AGGLO pour présenter le dispositif de secours côtier déployé, relatif à la surveillance des baignades et à la prévention des noyades.



Au cours de cette matinée, le préfet a éfféctué une visite du poste de surveillance . La nouvelle signalétique des baignades et le poste de secours présenté, il s’en est suivi des démonstrations de techniques de sauvetage effectuées par les les sauveteurs.

Sur les 90 km de côtes du département de l’Hérault, les dispositifs mis en place par les services de l’État et le Service départemental d’incendie permettent d’éviter un nombre important de noyades .