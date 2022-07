Perpignan - L'AMF66 et GRDF, un partenariat de confiance au service de la transition écologique du territoire de

C’est à Perpignan, le 23 juin dernier, à l’occasion du Salon des Maires, des élus locaux et des décideurs publics, que l’Association des Maires, des Adjoints et de l’intercommunalité des Pyrénées-Orientales représentée par Edmond Jorda, son Président, et GRDF, représenté par Claude Bompard, Directeur Territorial dans l’Aude et les Pyrénées-Orientales, ont signé un partenariat d’une durée de 2 ans pour renforcer leur coopération, notamment sur le volet de la transition écologique.

En effet, face à l’urgence climatique, il est indispensable d’œuvrer collectivement en faveur des énergies renouvelables, dont le gaz vert fait partie. Produit localement à partir de déchets organiques, il est plébiscité par les territoires et apporte dès à présent une solution concrète pour contribuer à l’atteinte de la neutralité carbone.

GRDF s’engage ainsi à être présent aux côtés de l’AMF66 et à communiquer auprès de ses adhérents sur les atouts de cette énergie verte qui pourrait, dès 2030, représenter 20% du gaz consommé en France puis couvrir 100% de la demande en 2050.

L’enjeu est donc de favoriser les échanges de proximité au service des territoires et de mener des réflexions communes en faveur du développement de la transition énergétique. Les adhérents de l’AMF66 pourront ainsi s’appuyer sur l’expérience du distributeur gazier pour préparer le mix énergétique de demain qui se veut diversifié.

A l’occasion de la signature, Edmond Jorda a souligné que « ce partenariat qui était déjà important pour l’association va s’avérer stratégique dans le contexte énergétique international actuel, et que l’accompagnement et l’expertise de GRDF seront précieux ».