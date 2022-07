France - One Voice obtient qu'Air France cesse de transporter des primates pour l'expérimentation animale !

C’est officiel, aujourd’hui jeudi 30 juin 2022, Air France vient de l’annoncer publiquement sur Twitter sous une publication soutenant notre campagne : « Air France a décidé d’arrêter le transport de primates ».

Après des années de combat acharné, One Voice obtient qu’Air France cesse le transport de primates. C’est une immense victoire, que nous partageons avec nos partenaires britannique Action for primates et espagnol Stop Camarles, mais aussi avec les membres des coalitions européennes dont nous faisons partie, l’ECEAE et CFE et qui, pour plusieurs d’entre eux, ont relayé notre combat pour que cesse le transport des singes depuis les pays étrangers via l’Hexagone.

Muriel Arnal, présidente de One Voice, déclare :

« La France fait partie des rares pays d’Europe qui continuent d’expérimenter sur les primates, expérimentations dont les souffrances infligées à nos cousins sont principalement des souffrances sévères. Depuis 1996 nous demandons à Air France de cesser de prendre part à ces tortures infligées aux primates. Nous sommes extrêmement heureux de cette décision, même si elle vient tardivement par rapport à l’enjeu et à d’autres compagnies. »

Air France était l’une des dernières grandes compagnies nationales à continuer de prendre part au commerce cruel des animaux pour les laboratoires, et des singes en particulier, issus pour la plupart de la République de Maurice, où ils sont violemment capturés dans la nature et destinés à la reproduction (chez Biosphere Trading par exemple) et envoyés pour nombre d’entre eux à l’étranger, transformant la France en plaque tournante de ce commerce certes légal, mais ignoble. Des parlementaires européens avaient ainsi eux aussi pris part à notre lutte pour les macaques mauriciens destinés à mourir sur les paillasses des laboratoires.

Cette décision s’inscrit dans un contexte de collecte d’un million de signatures dans le cadre de l’initiative citoyenne européenne en faveur de l’arrêt des tests sur les animaux pour les cosmétiques, et le vote à l’unanimité des eurodéputés d’une élimination progressive de l’expérimentation animale dans l’UE en septembre 2021, ainsi que de la mise en œuvre effective en fin d’année de l’interdiction d’utiliser les primates F1 (de première génération nés en captivité de parents capturés dans la nature), et de nombreuses autres compagnies nationales et de fret ayant cessé ces activités.

Nous avons une pensée pour les macaques d’Indonésie, du Cambodge, de Maurice, transitant ainsi via la plateforme Silabe (en lien avec l’Université de Strasbourg), à ceux transportés encore par d’autres compagnies (Wamos Air ou EgyptAir, Air Bridge Cargo...), mais aussi via la Russie ou les Etats-Unis, contre lesquelles notre travail de sensibilisation se poursuivra sans relâche.

Bien entendu nous allons entrer en contact avec Air France au plus vite afin d’en savoir plus sur les modalités de cet arrêt, car la publication mentionne bien qu’il sera effectif non pas immédiatement mais à la fin des contrats en cours avec les laboratoires de recherche.