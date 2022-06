Occitanie - Eco-festival en Occitanie : la 32e édition du Festival de Thau (34)

Eco-festival en Occitanie : la 32e édition du Festival de Thau (34)

Soirée-conférence avec Laurent Ballesta le 21 juillet à Mèze et expo de photographie sous-marine

De retour du 11 au 25 juillet 2022 pour sa 32e édition, le Festival de Thau cultive son ouverture aux musiques et vibrations du monde et se distingue depuis sa création par un engagement éco-responsable précurseur. Celui-ci s’exprime à tous les niveaux de son organisation et dans les pratiques sur les sites du festival (gestion des déchets, alimentation, énergie, mobilité…).

Un engagement qui s’exprime jusqu’au cœur de sa programmation : le Festival de Thau met en place des actions de sensibili­sation des publics, des espaces et des temps de découverte, de rencontre et d'échange sur les thématiques écologiques et citoyennes. Le thème mis en lumière pour cette édition est la protection des océans.

Soirée Terre Océan le jeudi 21 juillet avec Laurent Ballesta

Nouveauté de cette année, le festival organise une soirée inédite à Mèze avec la présence exceptionnelle de Laurent Ballesta, figure emblématique de la photographie naturaliste sous-marine, reconnu mondialement pour ses expéditions, et qui a remporté le Grand Title Award du Wildlife Photographer Of The Year 2021, décerné par le Natural History Museum de Londres.

Au programme de la soirée : vernissage de son exposition photo, une conférence-projection et un concert avec Féloche and the Mandolin’ Orchestra, ac­compagnés d’un chœur de 300 choristes et des amis artistes.

// PROGRAMME DE LA SOIREE DU 21 JUILLET //

18h – EXPOSITION PHOTO

Planète Méditerranée de Laurent Ballesta

Vernissage de l’exposition et dédicaces du livre Planète Méditerranée

Chai de Girard – Mèze

19h – Ouverture des portes et visite du village inspirant

Port de Mèze

20h30 – CONFERENCE-PROJECTION

Expéditions Gombessa, avec Laurent Ballesta

Port de Mèze

22h – CONCERT

Féloche and the Mandolin’ Orchestra invitent Bonbon Vodou, Imbert Imbert et le Choeur Ephémère de Chanson Contemporaine

Port de Mèze

TARIF UNIQUE : 15€* dont 5€ reversés à l’association SOS Méditerranée

* hors frais de location / Gratuit enfant -12 ans

Exposition photos de Laurent Ballesta « Planète Méditerranée »

Du 21 juillet au 4 août I Chai de Girard - Mèze

Entrée libre du mardi au dimanche de 16h à 19h jeudi et dimanche matins de 10h à 13h

En partenariat avec la Ville de Mèze

La ville de Mèze et le Festival s’associent pour présenter « Planète Méditerranée », une exposition exceptionnelle d’une vingtaine de photographies de Laurent Ballesta pour sensibiliser à la protection des océans.

Les Éco-dialogues de Thau et le village inspirant

Depuis 2010, le Festival de Thau invite au sein de ses Eco-dialogues des personnalités de renom, parmi lesquelles Pierre Rabhi, Gilberto Gil, Cyril Dion…pour des rencontres-débats autour des alternatives écologiques, sociales et économiques, et toujours en accès gratuit. En 2022, de nouveaux experts viennent à la rencontre des publics sur le thème des océans. Plus de détails : https://www.festivaldethau.com/eco-dialogues-de-thau/

Sur le port de Mèze, le « village inspirant » se tiendra du 21 au 24 juillet dès 19h, un lieu d'échanges entre le public et des associations, organismes privés et publics du territoire investis dans la transition écologique et citoyenne, à l’instar de Greenpeace, SOS Méditerranée, Océan Protection France…