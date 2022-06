Collioure - "Coup de cœur du jury" pour l'Association Internationale du Clocher de Collioure

La Fondation Banque Populaire du Sud vient d’attribuer 5 000 € à l’Association Internationale du Clocher de Collioure pour son projet de rénovation de l’église et du clocher de la ville, qui devrait s’étaler sur quatre ans. Ce projet est le dossier « coup de cœur du jury » de la Fondation dans la catégorie « Patrimoine culturel local », qui compte sept lauréats.

L'Association Internationale du Clocher de Collioure a sollicité le soutien de la Fondation Banque Populaire du Sud pour participer au financement des travaux de rénovation de l’église et du clocher de Collioure ainsi que des huit chapelles latérales situées à l’intérieur de l’église. Étalé sur quatre ans, ces travaux comprendront cinq tranches. La tranche 1 consistera à restaurer le clocher, le passage, la salle du conseil et les facades sud-ouest. Suivront l’assainissement général du bâtiment pour la tranche 2, puis la restauration intérieure du clocher, du passage et de la salle du conseil en tranche 3. Les tranches 4 et 5 verront respectivement la restauration intérieure des chapelles et de la nef, et celle des lambris et des retables. L’ensemble de ces travaux seront menés en présence d’experts nommés par le Ministère de la Culture (DRAC), l’église et le clocher de Collioure étant des bâtiments classés. La dotation de la Fondation Banque Populaire du Sud servira à effectuer certains paiements d’urgence en attendant les versements de l’État.

Semblant assise sur l’eau, l’église de Collioure est une merveille d’architecture construite à la fin du XVIIe siècle ; son retable est l’un des joyaux de l’art baroque catalan et français. Ancien fanal puis tour de défense du port au au XIIIe siècle, le « clocher » est devenu clocher de l’église en 1693.

La Fondation d’entreprise Banque Populaire du Sud a octroyé 79 000 euros en juin 2022 à 40 lauréats répartis dans quatre catégories : Innovation sociale et environnementale (15), Insertion professionnelle et promotion de l’entrepreneuriat (10), Patrimoine culturel local (7) et Initiatives Jeunes (8).

À propos de la Fondation Banque Populaire du Sud

La Banque Populaire du Sud a lancé sa fondation d’entreprise en 2013 afin de renforcer son engagement sociétal et d’affirmer l’esprit coopératif qui anime ses sociétaires et ses collaborateurs. Elle est présidée par Françoise Guetron-Gouazé, vice-présidente du conseil d’administration et présidente du comité sociétariat et RSE de la Banque Populaire du Sud.

Pour mener sa mission, la Fondation bénéficie d’un budget de 180 000 euros par an. Elle intervient en faveur des associations locales et des jeunes, dans les départements suivants : Ariège, Pyrénées-Orientales, Aude, Hérault, Gard, Lozère et Sud Ardèche. Ses domaines d’intervention sont : l’insertion par l’emploi et la promotion de l’entrepreneuriat, l’innovation sociale et environnementale, le patrimoine culturel local et l’initiative jeunes.

La Fondation BPS organise deux appels à projets par an en direction des associations et un appel à projets par an pour les jeunes (de 18 à 30 ans). Les dates sont publiées sur son site Internet : fondation-bpsud.fr