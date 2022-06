Sète - Superbe rétrospective François Boisrond au musée Paul Valéry

La programmation du musée Paul Valéry, audacieuse, surprenante et toujours d’une réjouissante qualité, assure à chaque nouvelle exposition le statut d’événement. Le dernier en date est la rétrospective François Boisrond inaugurée ce vendredi 24 juin, et qui se prolongera jusqu’au 6 novembre.

Le très talentueux artiste contemporain a rappelé, lors du discours inaugural, son farouche attachement aux maîtres sétois de la figuration libre, tels Robert Combas et Hervé Di Rosa, mais également à la ville dont ces derniers sont natifs , Sète, « à l’aura incomparable , formidable inspiratrice !»

Avec ce nouveau rendez-vous artistique, le musée prouve qu’il parvient superbement à concilier classicisme et modernité, expositions permanentes des artistes régionaux et expositions temporaires où alternent les grands noms de l’histoire de la peinture et les artistes contemporains.

Le maire François Commeinhes a salué le travail de François Boisrond et a rappelé une nouvelle fois la place prépondérante, à Sète, de la création et de la culture, consubstantielle au dynamisme et à l’identité de la ville, et sa volonté inébranlable de la soutenir.

Suite aux discours officiels, le public, venu très nombreux, a été invité à découvrir les 114 tableaux du maître, qui mêle, avec virtuosité et malice, fauvisme, figuration libre, art brut. La soirée fut, comme à l’accoutumée, conclue par un apéritif-dînatoire dans les luxuriants jardins du musée qui proposera tous les jeudis de l’été, en partenariat avec Fiest’à Sète et Jazz à Sète des visites noctambules et musicales jusqu’à 22 h.