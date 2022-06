Sète - Nouveautés aux halles : un site de livraisons et click & collect

Nouveautés aux halles : des « Nocturnes » durant l’été et le lancement d’un site de livraisons et click & collect

Après un essai transformé durant Escale à Sète, les « Nocturnes » des halles reviennent pour cinq rendez-vous, cette fois, durant la période estivale. Une grande première !

A l’initiative de l’association des commerçants des halles, ce lieu emblématique de la ville ouvrira en effet ses portes en nocturne, de 18 h jusqu’à 23 h, avec animation musicale favorisant les retrouvailles en famille, entre amis, pour un rendez-vous sétois « authentique ». La première, qui réunira une vingtaine de commerçants et toutes les activités (sauf les poissonniers, pour des raisons évidentes de fraîcheur du produit) aura lieu jeudi 30 juin. Suivront les jeudis 7 et 21 juillet puis jeudis 4 et 18 août.

Autre nouveauté : l’association des commerçants des halles et l’Office de Tourisme, avec le soutien de la Ville représentée par François Commeinhes, Maire et Président de SAM, Lydie Mancuso, Conseillère municipale aux Halles et les élus au Commerce et au Tourisme, vous convient le mardi 5 juillet à 11 h 30, aux halles, pour le lancement officiel et la présentation d’un nouveau site de livraisons et click & collect. Une autre nouveauté à destination des Sétois et des 14 communes de l’agglomération !