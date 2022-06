Hérault - L'AFCCRE salue la décision d'accorder à l'Ukraine et  à la Moldavie le statut de pays candidat à l'Union européenne

L'Association Française du Conseil des Communes et Régions d’Europe (AFCCRE) salue « la décision historique » d’accorder à l’Ukraine et à la Moldavie le statut de pays candidat à l’adhésion à l’Union européenne, alors que les demandes de ces deux pays, qui participent déjà au partenariat oriental avec l’Union européenne, interviennent dans le contexte très particulier de l’agression russe contre l’Ukraine.

Cette décision, prise lors du sommet des Vingt-Sept chefs d’Etat du 23 juin 2022 et de gouvernement fait suite à la déclaration du 17 juin 2022 de la Commission européenne, qui recommandait d’accorder à l'Ukraine et à la Moldavie le statut de candidats à l’adhésion à l’Union européenne, sous réserve que ces deux pays répondent à un certain nombre de critères. Quant à la Géorgie, sa candidature reste soumise au traitement des priorités spécifiées dans l’avis de la Commission européenne.

Pour le président de l’AFCCRE Philippe LAURENT, « cette décision représente un message extrêmement fort sur l’appartenance de ces deux pays à la grande famille européenne, et ce alors que la stabilité du continent européen est remise en cause par la logique guerrière de la Russie ».

L’AFCCRE est engagée de longue date auprès des élus locaux de ces deux pays, notamment dans le cadre des relations avec les associations nationales de collectivités territoriales d’Ukraine et de Moldavie par ailleurs membres de notre réseau européen, le CCRE. Nos échanges réguliers portent sur des thématiques liées à l’autonomie et aux libertés locales et régionales, à la bonne gouvernance, au développement des capacités, autant de sujets qui prennent aujourd’hui toute leur importance.

C’est dans cet esprit que l’Association des Villes Polonaises (ZMP), l’Association des Villes Ukrainiennes (AUC) et l’AFCCRE, (qui ont établi un accord de partenariat tripartite depuis le 7 juillet 2016) se sont donné rendez-vous le 28 juin prochain à l’occasion du Forum Urbain Mondial de Katowice. Cette rencontre sera l’occasion d’exprimer notre solidarité envers les élus ukrainiens, de recueillir leurs témoignages sur les urgences et les priorités liées à la guerre. Il s’agira bien sûr de les assurer également de notre soutien dans la candidature de l’Ukraine à l’adhésion à l’UE.

