Castelnau-le-Lez - Les Journées olympiques et paralympiques (JOP) dans les écoles de castelnauviennes !

Les JO de Paris 2024 approchent. Dans le cadre du label Terre de Jeux obtenu par la commune, environ 400 élèves de 17 classes des écoles primaires Mario Roustan, Jean Moulin et Saint-Exupéry participent aux Journées olympiques et paralympiques (JOP) à Castelnau-le-Lez, les 21, 23 et 24 juin.

L’objectif de ces journées est de promouvoir la pratique sportive et de mobiliser la communauté éducative autour des valeurs véhiculées par l’olympisme, comme le respect et la tolérance. Organisé par le service des sports, ces journées réunissent les traditionnels partenaires sportifs de la ville : Castelnau Basket, MHSC-VB, Castelnau Le Crès FC, Comité Handisport etc.

Rituel olympique

Chaque JOP commence par un défilé des élèves sous forme de délégations, un allumage de la flamme olympique et le hissage du drapeau à 5 anneaux. Viennent ensuite les ateliers sportifs de volley-ball, football, athlétisme, tennis mais aussi handisports.

A cette occasion, le champion de tennis fauteuil Philippe BONNET rend visite aux élèves pour une initiation à sa discipline. Il a participé au Jeux paralympiques de Sydney en 2000.

Castelnau, ville sportive

Engagée en faveur de la pratique sportive, la Ville a été retenue centre de préparation pour les JO de Paris 2024. Place forte du sport sur le territoire, le Palais des Sports accueillera des délégations étrangères pour le basket, le volley et le judo.