Montpellier - Muriel Ressiguier : " Les accusations de harcèlement balayées ! "

Je prends acte ce jour du jugement rendu par les Prud’hommes dans l’affaire qui m’opposait à deux de mes anciennes assistantes.

Je note avec une grande satisfaction que le harcèlement moral n’est pas retenu.

Pourtant, depuis plus de deux ans, la présomption d’innocence a été bafouée et j’ai subi des attaques incessantes dans la presse et les réseaux sociaux. Ces accusations ont également été colportées avec complaisance par des « amis » politiques.

Je conteste cependant le fait que les licenciements soient jugés sans cause réelle et sérieuse. Les sommes qui me sont demandées, à savoir environ 13 000 et 10 000 euros, sont toutefois très loin de celles initialement réclamées soit 80 000 et 98 000 euros. J’attends de recevoir les motivations écrites du jugement pour en faire une analyse sur le fond avec mon avocat. J’envisage fortement de faire appel sur ce point.

La machination et la tentative de déstabilisation politique ont fait long feu… et la montagne accouche d’une souris.

Photo FB Muriel Ressiguier.