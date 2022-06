Béziers - Inauguration de la station Béziers Méridienne BioGNC Seven

SEVEN INAUGURE SA STATION BIOGNC AU SEIN DE L’AGGLOMÉRATION DE BÉZIERS MÉRIDIENNE, EN PRÉSENCE M. PIERRE CASTOLDI, SOUS-PRÉFET DE BÉZIERS, M. LUC ZÉNON, ADJOINT AU MAIRE DE BÉZIERS CHARGÉ DE L’URBANISME ET GRDF : UN ÉVÉNEMENT QUI CÉLÈBRE LA RÉUSSITE D’UN TRAVAIL COLLABORATIF ENTRE LA COLLECTIVITÉ ET LES ACTEURS DE LA FILIÈRE BIOGAZ

Ce vendredi 24 juin 2022, en présence des élus locaux, de GRDF et des acteurs de la filière, s’est tenue l’inauguration officielle de la station BioGNC SEVEN de Béziers Méridienne. Cet événement a permis à l’Agglomération de revaloriser son investissement au profit du verdissement du transport au sein de son territoire. La station, ouverte depuis le 01 octobre 2021, distribue du GNC/BioGNC pour toutes les mobilités, du professionnel au particulier et est appelée à évoluer vers du multi-énergies afin d’avitailler prochainement les véhicules en Bio Hydrogène.

LE FRUIT D’UN PARTENARIAT HISTORIQUE ENTRE SEVEN ET L’AGGLOMÉRATION DE BÉZIERS

Le 27 avril 2018, les deux entités engagées en faveur d’une transition énergétique dans le secteur des transports ont signé une convention historique pour l’une comme pour l’autre. Celle-ci scellait l’engagement de l’Agglomération dans le développement du biogaz naturel au sein de son territoire via l’achat de véhicules roulant au GNC, ainsi que l’engagement de SEVEN à accompagner et subventionner l’achat de ces véhicules. Dans le cadre du dispositif PIA (Plan des Investissements d’Avenir) initié par l’ADEME, l’entreprise est en effet gestionnaire de fonds publics pour le compte de l’état, afin de pouvoir financer les acquisitions de ses partenaires, qu’elles soient des entreprises ou des collectivités territoriales. Ainsi, au-delà des subventions accordées à l’Agglomération Béziers Méditerranée, le dispositif permet également de subventionner l’acquisition de véhicules pour des acteurs privés du territoire. Depuis, l’Agglomération est aujourd’hui propriétaire de 5 bennes à ordures ménagères alimentées au biogaz. Celles-ci devraient s’avitailler prochainement sur la station SEVEN de Béziers Méridienne.

Le développement de cette filière régionale du BioGNC répond finalement à plusieurs enjeux, car elle permet à la fois de créer des emplois à l’échelle locale, pérennes et non délocalisables, tout en développant une mobilité durable et écologique. “En lien avec le monde agricole, la filière peut aussi être un outil pour dynamiser les zones rurales”, souligne Jean-Michel Richeton, président du Groupe SEVEN. A travers ce partenariat, l’Agglomération a pu franchir un cap supplémentaire dans le déploiement local des énergies renouvelables au sein de son territoire lui permettant ainsi de diminuer son bilan carbone tout en répondant aux besoins de ses entreprises.

Les deux entités avaient déjà eu l’occasion de collaborer pour développer une station d’avitaillement privative pour les 33 bus GNC de l’Agglomération, gérés par l’entreprise Vectalia. Cela a permis à Béziers de devenir la première ville en France équipée de sa propre station d’approvisionnement en biogaz naturel pour ses bus.

UNE STATION VERTE ACCESSIBLE À TOUS, POUR UN TRANSPORT DÉCARBONÉ ET VERTUEUX

Ouverte 7j/7j et 24h/24h, la station BioGNC SEVEN est implantée dans la ZAC de la Méridienne à Béziers, à la jonction entre l’A9 et l’A75. Proche des grands axes routiers et d’une zone d’activités à forte affluence, son emplacement est stratégique et idéal pour les transporteurs. “Le projet SEVEN est un projet de filière. L’idée est d’intervenir sur les grands axes à travers une démarche collaborative”, déclare Lola Bénégui, Directrice Innovation du Groupe SEVEN.

Distribuant du BioGNC produit localement à partir de ressources renouvelables, elle permet d’avitailler tous types de véhicules GNC

Qu’est-ce que le GNC/bioGNC ?

Identique au gaz naturel que l’on utilise pour le chauffage, le GNV est extrait de gisements naturels. Cette énergie primaire ne nécessite aucune transformation susceptible de polluer. Il est exploitable sous deux formes, la plus répandue étant la forme comprimée (GNC). Encore plus vertueux, le BioGNC est produit à partir de ressources renouvelables, grâce à la méthanisation des déchets organiques locaux d’origines végétale et animale.

(véhicules légers, poids lourds, bus, BOM, tracteurs...). Sur cette même zone, des entreprises se sont d’ailleurs engagées dans une démarche d’utilisation de véhicules GNC, dont notamment Leroy Merlin, et la base logistique d’Intermarché, ITMLAI. La technologie des motorisations GNC/BioGNC est aujourd’hui une solution durable et éprouvée, « la plus vertueuse de sa génération » selon l’entreprise d’origine occitane. Bénéficiant d’un bilan carbone quasi neutre et d’une autonomie et d’une puissance comparables aux carburants classiques, ces solutions écocitoyennes ne rejettent presque aucune articule fine et procurent un confort optimal aux conducteurs comme aux riverains (moteurs zéro odeur, zéro fumée, deux fois moins bruyants qu’un moteur diesel avec moins de vibrations). Le BioGNC est ainsi une réponse concrète aux enjeux de qualité de l’air et de préservation du climat.

LE RÔLE ESSENTIEL DE LA MÉTHANISATION POUR LES TERRITOIRES

La méthanisation est un procédé permettant de valoriser les ressources du territoire (déchets organiques issus de l’agriculture ou de l’élevage, biodéchets...) afin de produire de l’énergie, directement réinjectée dans le réseau de gaz ou transformée en électricité verte et en chaleur, et du digestat, un fertilisant naturel.

Elle permet entre autres :

Le traitement des sous-produits organiques pour assurer la pérennisation des activités agricoles,

La production d’une énergie renouvelable locale, issue des ressources du territoire, qui contribue à préserver l’environnement.

La fertilisation des terres par un engrais naturel, local et désodorisé, qui se substitue aux engrais chimiques.

La méthanisation s’inscrit totalement dans une logique d’économie circulaire car elle s’appuie sur les ressources locales et fait intervenir les acteurs locaux (agriculteurs, constructeurs, fournisseurs d'équipements, bureaux d'étude, financeurs, chercheurs, etc...). Son rôle est essentiel pour les territoires, autant sur le plan économique qu’écologique. La conjoncture actuelle associée à la récente crise sanitaire, ont permis de mettre en lumière cette filière prometteuse et d’accélérer son développement en France.

UNE INAUGURATION OFFICIELLE SOUTENUE PAR DES ACTEURS ENGAGÉS EN FAVEUR DU DÉVELOPPEMENT DU BIOGAZ POUR VERDIR LA MOBILITÉ

Organisée par SEVEN et soutenue par GRDF et l’Agglomération de Béziers, l’inauguration officielle de le station BioGNC de Béziers Méridienne a permis aux différents contributeurs de ce projet de station de rappeler aux invités présents les bienfaits environnementaux et économiques de la filière biogaz. Elle a également permis de promouvoir la vision d’un transport plus vertueux et de sensibiliser les transporteurs locaux aux multiples enjeux qu’engendrent déjà cette transition énergétique pour l’avenir de leur secteur.

« Le gaz est une énergie moderne, disponible, compétitive, de plus en plus respectueuse de l’environnement. Avec l’essor du gaz vert, un gaz renouvelable produit localement, le réseau gaz est un maillon essentiel à la transition écologique. Une véritable opportunité pour décarboner le secteur du transport de façon durable et sûre. » - Frédéric Rolland, Délégué Marché d’Affaires et Communication externe GRDF Sud-Ouest

SEVEN, ACTEUR ET PROMOTEUR DES ÉNERGIES ALTERNATIVES VERTES

SEVEN est née en mars 2017 à Montpellier avec l’idée de promouvoir le BioGNC produit en région. Depuis, l’entreprise développe un modèle territorial de production et de distribution de BioGNC et de BioH2 en circuit-court pour accélérer la transition énergétique du secteur des transports afin de permettre à tous types de mobilités d’avoir accès à du carburant local, citoyen et écologique.

A la tête d’un collectif inédit qui fédère des collectivités territoriales, des grands groupes et des PME, SEVEN a remporté plusieurs appels à projets, nationaux et européens pour l’émergence d’une filière BioGNC territoriale. En 2020, SEVEN Occitanie a ouvert son capital à l’AREC, Agence Régionale Energie Climat de la Région Occitanie.

GRDF

Principal gestionnaire de réseau de distribution de gaz en France, GRDF distribue, chaque jour, le gaz à plus de 11 millions de clients pour se chauffer, cuisiner, se déplacer, quel que soit leur fournisseur. Pour cela, conformément à ses missions de service public, GRDF conçoit, construit, exploite, entretient le plus grand réseau de distribution d’Europe (204 239 km) dans plus de 9 500 communes, en garantissant la sécurité des personnes et des biens et la qualité de la distribution.

Le gaz est une énergie moderne, disponible, économique, de plus en plus respectueuse de l’environnement. Avec l’essor du gaz vert, un gaz renouvelable produit localement, le réseau gaz est un maillon essentiel à la transition écologique. GRDF s’inscrit comme un partenaire incontournable auprès des collectivités territoriales pour les accompagner vers la neutralité carbone au travers de leurs choix de politiques énergétiques et de mobilité durable.

L’AGGLOMÉRATION DE BÉZIERS MÉDITERRANÉE, FUTUR TERRITOIRE À ENERGIE POSITIVE

En 2013, la ville de Béziers et l’Agglo ont élaboré un Plan Climat, outil opérationnel de coordination de la transition énergétique, de lutte contre le changement climatique et d’adaptation du territoire. Composée d’un diagnostic climat énergie, d’orientations stratégiques et d’un plan d’actions, cette démarche a fait l’objet d’une large concertation avec les acteurs du territoire.

Ainsi chaque action du programme est rattachée à une des 5 orientations stratégiques suivantes :

Se déplacer sur le territoire / optimiser la mobilité,

Promouvoir un aménagement du territoire selon des critères énergétiques et durables,

Accompagner les citoyens et les professionnels vers une prise en compte du changement climatique dans leur quotidien,

Faire de la vulnérabilité une opportunité par l’innovation,

Apporter des solutions pour une meilleure gestion des déchets.

C’est dans cette optique que l’Agglomération s’est engagée pour développer la mobilité GNC/BioGNC, cette solution permettant de combiner de façon vertueuse l’expansion d’une mobilité décarbonée, le développement de l’économie locale ainsi que la valorisation des déchets du territoire.