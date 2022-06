Europe - Rencontre de Carole Delga, Présidente de Régions de France avec Elisabeh Borne, Première ministre

Rencontre de Carole Delga, Présidente de Régions de France avec Elisabeh Borne, Première ministre

« Pour un partenariat au service des Françaises et des Français »

« Après avoir échangé avec la Première ministre au lendemain de sa nomination, j’ai tenu une première réunion de travail ce matin avec Elisabeth Borne » indique Carole Delga, Présidente de Régions de France.

Dans le contexte né du résultat des élections législatives, un réel partenariat de l’Etat et des régions s’impose plus que jamais pour résoudre les problèmes de pouvoir d’achat auxquels nos concitoyens sont confrontés et répondre aux grands enjeux du pays.

Quatre chantiers prioritaires

C’est dans un climat constructif que la présidente de Régions de France et la Première ministre ont identifié quatre chantiers prioritaires dans le domaine de la souveraineté économique et industrielle, de la souveraineté énergétique, dans celui des compétences professionnelles et de l’éducation et, enfin, dans le domaine des mobilités du quotidien qui constituent un enjeu essentiel pour tous nos concitoyens.

Un premier rendez-vous des exécutifs régionaux avant l’été

« Elisabeth Borne m’a assurée de sa volonté de travailler en partenariat étroit » souligne Carole Delga qui a obtenu de la Première ministre une première réunion avec tous les présidents de régions d’ici l’été.

Conformément à leur Livre Blanc, les régions sont prêtes à s’engager résolument dans la construction d’une République de la confiance.

Illustration