François Commeinhes, Président de l’Agglopôle, et Norbert Chaplin, Vice-Président délégué à la Mobilité, ont accueilli le 21 juin la visite du « Département Mobilités Sécurité Routière » de la DREAL.

Suite à une réunion d’échange au siège de l’Agglo, les élus de l’Agglopôle et la délégation Occitanie dirigée par Monsieur Nicolas Mery se sont déplacés sur le Pôle d’échange Multimodal pour prendre connaissance de la réalisation du parvis sud de la gare (gare routière, box-vélos, informations-voyageurs) et mieux appréhender la future position de la passerelle et du parvis Nord de la gare. La DREAL a pu également se rendre compte du fonctionnement de la navette maritime Sète/Mèze.

Et la délégation de préciser : « La DREAL voulait se rendre compte sur site du dynamisme local en matière de Mobilité, car nous instruisons de nombreux dossiers sur le territoire de SAM comme les voies vertes, le PEM, etc. ».

Pour rappel, le PDU 2020/2030 de Sète agglopôle méditerranée fait la part belle aux transports collectifs, à la mobilité douce et aux déplacements décarbonés. Dans ce cadre, l’Agglo décline pour les années à venir des projets destinés à façonner les habitudes de déplacements de demain dans le respect des enjeux de développement durable et d’adaptation au changement climatique.

Pour exemples, quelques projets phares : en matière de transports collectifs, avec un complément de navettes maritimes destinées à décongestionner les entrées de la ville, le projet de Transport en Commun en Site Propre sur la RD2 et l’aménagement du parvis Nord de la gare vont rendre très attractive la vitesse commerciale de nos bus et encourager nos populations à les emprunter davantage en lieu et place de la voiture individuelle.

En ce qui concerne la Mobilité douce, le schéma cyclable qui porte la politique cyclable de SAM, a pour dessein de sécuriser les trajets en vélo entre les 14 communes, mais aussi sécuriser le stationnement, et développer un écosystème vélo pour encourager la pratique. Une voie verte exemplaire a été réalisée, une location de vélos longue durée mise en place, ainsi qu’un guidage par géolocalisation, un plan de trajets en vélo du territoire, l’installation d’arceaux et de box vélos….

Côté électromobilité, outre l’installation de 27 bornes de recharges publiques sur les 14 communes, une aide à l’achat de véhicule électrique (trottinettes et vélo) facilite l’accès à l’électromobilité de nos populations.

En complément de cette politique, la majorité des communes de l’agglomération travaillent sur la place de la voiture en centre-ville, point central à étudier pour faciliter le partager la voirie et changer durablement nos habitudes de déplacement.

* * * * * * *

En chiffres :

► Plus de 4000 arceaux de stationnement vélo sur le territoire de SAM

► un abri vélo sécurisé au PEM de Sète : 25€ / an

► Aide à l’achat de VAE : 200 € (plafond)

► 70 000 à 80 000 passagers / an dans sur les navettes maritimes intra-sétoises