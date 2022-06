Toulouse - Jeu vidéo // Ubisoft, Larian studio, Focus Entertainment… des professionnels du jeu vidéo à l'ETPA !

Le 23 juin prochain les professionnels du jeu vidéo se réunissent dans le campus toulousain de l’ETPA pour son jury de fin d’études. Des grands noms de l’industrie vidéoludique viennent découvrir le travail des étudiants en 3e année de jeu vidéo. Recruteurs de studios, éditeurs de jeux et autres professionnels se réunissent tous à l’ETPA !

Des invités prestigieux

Organisé en fin de cursus, le jury est l’occasion pour les étudiants de présenter le jeu qu’ils ont créés sur une année entière, aux professionnels du secteur. Cette année, l’ETPA compte parmi ses invités des studios tels qu’Ubisoft Montpellier reconnu internationalement, Focus Entertainment qui est classé 3e éditeur de jeu en France (Source : Numeum – EY), Larian Studio à qui l’on doit la série de jeux vidéo Divinity et le futur Baldur’s Gate III, et également le studio Voodoo dont les jeux vidéo sur mobile sont utilisés par des dizaines de millions de joueurs et comptent à leur actif des milliards de téléchargements dans le monde. Tous ces professionnels du jeu vidéo à la recherche de nouveaux collaborateurs, viennent à la rencontre des jeunes talents formés à l’ETPA jeudi 23 juin. Les membres du jury assisteront à la présentation des jeux vidéo et les testeront les productions des étudiants. Ils pourront ainsi livrer leur analyse sur les projets de fin d’études de la promo 2022 et délivrer le Grand Prix en fin de journée.

Lors du jury précédent, Angelo Pinho de chez Ubisoft a salué le travail accompli par les étudiants : « le niveau monte chaque année. Les étudiants ont des portfolios de qualité ce qui leur permet en arrivant dans le monde du travail d’avoir de bonnes armes et cela permet aussi d’être recruté facilement ». Un rendez-vous très attendu tant par les professionnels que par les étudiants.

L’ETPA : l’école des métiers du jeu vidéo

L’ETPA a pour vocation de former des professionnels de haut-niveau dans les secteurs du jeu vidéo. Ce département propose une formation riche et complète en 3 ans. L’école veille à ce que chacun de ses étudiants révèle son talent dans la maîtrise de ses environnements professionnels, techniques et artistiques. Chaque année, l’ETPA consolide son ancrage professionnel pour permettre une insertion optimale à ses étudiants. L’école est entourée d’une équipe de spécialistes du jeu pour dispenser ses cours et ses ateliers, ainsi que d’intervenants renommés pour animer ses conférences et ses masterclasses.