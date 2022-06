Pyrénées-Orientales - Ponteilla, un village en Roussillon : à la découverte de l'architecture traditionnelle.

Visite du centre ancien de Ponteilla Samedi 25 juin, à 17 h. (Rendez-vous place de la République)

Ponteilla, un village en Roussillon : à la découverte de l’architecture traditionnelle.

L’ASPAHR vous propose, le 25 juin, une visite-découverte d’un village, de son espace et de son architecture, le nez en l’air, à la recherche des curiosités, des traces du passé, des

matériaux, des façons de faire des maçons et des bâtisseurs d’autrefois. A la recherche, aussi, des façons d’habiter, de travailler, d’organiser l’espace, de se défendre, jusqu’il n’y

a pas si longtemps.

Regarder l’architecture traditionnelle est toujours enrichissant parce que beaucoup de ces formes auxquelles on ne porte pas attention tous les jours sont cependant porteuses de mémoire, de beauté, d’ingéniosité et, qui sait ? de leçons pour le présent et le futur.