Béziers - Une école catholique de Béziers désavoue tout soutien à la corrida !

Tout commence avec ce billet du Taure Roge le 11 juin 2022 intitulé “Enfants, peintures et corridas” : “Les élèves de CE 2 de l’école Notre Dame St-Pierre de Béziers, sous la houlette de leur professeur Paul Andreu, ont réalisé dans les arènes de Béziers, en collaboration avec l’école taurine, une toreographie, inspirée par celle réalisée par Sébastien Castella et le peintre Loren en 2019. Il s’agissait pour les élèves d’effectuer sur une grand tissu blanc des mouvements de torero avec muletas et capes imbibées de peinture rouge et bleu. Ce travail étant effectué en phase finale dans le ruedo des arènes de leur ville. Résultat d’un travail pédagogique, effectué durant un trimestre, sur l’histoire de la Tauromachie et son importante place à Béziers.”

La FLAC s’en est émue et a contacté le directeur de l’établissement, M. Frédéric Birling. Ce dernier a exprimé par écrit son désaveu de tout soutien à la corrida de façon extrêmement claire :

Monsieur HELY,

Comme convenu et suite à notre entretien téléphonique du vendredi 17 juin, je tenais à vous rappeler le sens de notre projet qui se voulait simplement artistique. Nous n’avons jamais eu la volonté de sensibiliser les enfants à la Corrida.

L’intervention de l’école taurine avait pour simple but de montrer aux enfants un geste pouvant être reproduit afin de réaliser au mieux une œuvre artistique et rien de plus pour nous. Nous avons voulu nous inscrire dans un projet culturel local.

Néanmoins, avec le recul, le choix de faire appel à l’école taurine ne fut certainement pas judicieux au regard de leur implication au sein de la tauromachie.

Je m’engage solennellement à ne plus jamais faire appel à l’école taurine ou autre association en lien avec la Corrida auprès des élèves de mon établissement.

Notre projet pédagogique et éducatif d’ensemble scolaire est basé sur la tolérance, la bienveillance et l’ouverture au monde qui nous entoure.

Si nous avons pu blesser certaines personnes, nous nous en excusons.

Sachez que nous n’avons jamais eu la volonté de sensibiliser nos élèves à la Corrida et ce ne sera jamais le cas au sein de mon établissement scolaire.

Bien cordialement,

Frédéric BIRLING

Chef d’établissement

Ensemble scolaire Notre-Dame Saint-Pierre

