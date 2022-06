Sète - Obligations légales de débroussaillement !

Depuis le 11 mars 2013 (Arrêté DDTM34-2013-03-02999), Sète a été classée dans les listes des communes à risque fort d’incendie de forêt.

Afin d’en diminuer l’intensité et d’en limiter la propagation autour des enjeux humains ou à proximité des infrastructures à protéger, le législateur impose aux propriétaires d’effectuer le débroussaillement de leur propriété et de la maintenir en état débroussaillé. Ainsi, la réalisation de ces travaux autour des constructions et des habitations doit permettre, en cas d’incendie de forêt, d’assurer le confinement des occupants et d’améliorer la sécurité des services d’incendie et de secours, lors de leurs interventions.

C’est pourquoi, face à ce risque, la mairie de Sète, avec l’appui des services de l’Etat, s’implique pour assurer l’application effective des Obligations Légales de Débroussaillement (OLD). Afin d’accompagner les propriétaires dans la bonne réalisation des travaux de débroussaillement de leur propriété, elle invite à consulter le site internet des services de l’Etat dans le département de l’Hérault où toutes les informations et la réglementation applicable sont accessibles, sur le lien :

http://www.herault.gouv.fr/Politiques-publiques/Agriculture-foret-et-developpement-durable/Foret/Prevention-des-forets-contre-les-incendies/Debroussaillement.

Il en va de la sécurité de tous.

Photo d'illustration