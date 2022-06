Marseillan - Escale du Canal du Midi : Soirée conviviale et festive ! Samedi 2 juillet à la Pointe des Onglous de 19h à 23h

Escale du Canal du Midi : Soirée conviviale et festive ! Samedi 2 juillet à la Pointe des Onglous de 19h à 23h

La ville de Marseillan organise une soirée festive et conviviale en partenariat avec la marque canal du Midi. L’ouvrage se dote d’une nouvelle identité pour mieux se faire connaître. C’est aussi l’occasion de renforcer le lien entre tous les acteurs publics concernés et ainsi faire rayonner ce lieu en harmonie avec les valeurs de l’Unesco.

La soirée sera animée par un groupe musical et festif « Quintet : Big Fat Butterflies », initiation et démonstration par les excellents danseurs de la Team « Just Swingin’ » sur le thème des années 30/40.

Une exposition sur l’histoire, les paysages et les territoires traversés par le canal du Midi sera visible toute la soirée.

Lors de cette manifestation vous allez pouvoir vous restaurer sur place avec quelques producteurs et commerçants locaux.

Les Caves Richemer (vente de vin au verre ou à la bouteille)

Chocolatier Emmanuel Servant (desserts)

L’ostréiculteur Guy Compan

La Maison Noilly Prat (Apéritifs)

Les Halles de Sète (Planches de charcuteries et Fromages)

Food truck « Ferme Mirabiaux » proposera du salé et des desserts

De plus, vous avez aussi la possibilité d’amener votre pique-nique (repas partagé) et pour encore plus de fun un Dress-code de l’époque recommandée ! année 30/40.

Parking gratuit à proximité du site.

Illustration