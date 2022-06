Valras-Plage - Valras-Plage fêtera la mer et les pêcheurs le dernier week-end de juin !

Comme chaque année depuis la fin du XIXème siècle, Valras-Plage fêtera la mer et les pêcheurs le dernier week-end de juin.

Cette année encore la tenue blanche et bleue aux couleurs de la Ville sera de rigueur et la fête se partagera entre moments festifs et sacrés, avec une multitude de nouveaux spectacles déambulatoires de rues, des tournois de rames traditionnelles et de joutes, des animations pour petits et grands, des processions et des hommages aux gens de mer, de véritables scènes de vie pour cultiver la mémoire et faire découvrir l’âme valrassienne.

Plus de 5 000 visiteurs sont attendus tout au long du week-end.

Parmi les nouveautés, un spectacle innovant, impressionnant et majestueux, où 400 drones illumineront le ciel valrassien et composeront des formes très variées… Quand la technologie rencontre l’Art !

C’est cette identité profonde, ce patrimoine humain que la ville de Valras-Plage souhaite faire découvrir en donnant à la fête de la Saint-Pierre une dimension nouvelle, un retentissement dépassant largement les limites de la commune.

Au programme :

Sports traditionnels

Le 25 juin, rames traditionnelles le challenge Motis, et tournoi de joutes le 26 juin.

Moments sacrés

Le 26 juin, procession dans les rues de la ville après la messe de la Saint-Pierre, hommages aux pêcheurs et aux gens de mer, et retour de la statue de Saint-Pierre en son église avec procession aux lampions.

Spectacles en plein air

Le 24 juin, « Le Peuple de l’eau » par la compagnie Cielo, déesse de la mer, femme corail et autres personnages hypnotiques embarquent le public pour une traversée sur échasses du Grand Bleu poétique et sonore ;

le 25 juin, le « Bagad Porz Al Loar » de Bordeaux et le « Cercle celtique Polig Monjaret » de Nîmes, accompagnés par les cornemuses écossaises, bombardes, caisses claires et percussions en tout genre et revêtus du costume traditionnel, les danseuses, les danseurs et les musiciens déambulent avec une joie communicative sur des musiques traditionnelles de Bretagne ;

le 25 juin,« Les Nomades » par la compagnie Actua, un spectacle 100% visuel et d’esthétique fantastique quientraîne le public à la rencontre d’êtres spectaculaires provenant de terres de fantaisies ;

le 25 juin, « Les Flammes en Rose » par la compagnie Dézinguée, armés de leurs plumes, plumeaux et autres accessoires, les « Brigadiers » sont pétillants, absurdes et surprenants d’imagination ;

le 26 juin, la batucada « Koré Percus », au son des tambours avec des rythmes afro-cubains ;

le 25 juin, « Hissez Haut » par la compagnie Eklabul, un spectacle sur le thème de la mer mêlant prestations circassiennes aériennes et feu ;

les 25 et 26 juin, concert hydrophonique par la compagnie « Les Cubiténistes », spectacle hydrofolique et hydrocomique qui libère... l’eau !

Reconstitution historique et Arts plastiques

Les 25 et 26 juin, « Campement viking » avec « Les gardiens du temps » « qui dressent leur campement sur la plage et s’organisent autour d’activités quotidiennes

et artisanales : forge et maille, travail du cuir et du bois, couture, broderie et tissage, poterie, tabletterie, cuisine, chasse et pêche, sans oublier l’art de la guerre et le 25 juin avec « Astus2 », alias Jérôme Salas, artiste graffeur, création en live sur le thème de la mer au sens large.

Village dédié aux enfants

Les 25 et 26 juin, ateliers contes et aquarelle, et jeux en bois.

Plus d’informations dans le programme joint et sur le site http://www.ville-valrasplage.fr

Infos pratiques :

Toutes les animations sont offertes par la ville de Valras-Plage.

Le village des pêcheurs « espace dégustation » est ouvert midi et soir jusqu’à 1 heure du matin. Il propose des plats de poissons, des tapas charcuteries et fromages, des boissons.

Vente de marinières au prix de 7 euros à l’Office du tourisme, place René Cassin à Valras-Plage.

Photo Michel Desnos