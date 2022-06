Hérault - L'IGP Pays d'Oc partenaire de l'inauguration de l'antenne parisienne de Racines Sud, le réseau des Occitans de l'étranger

L’IGP Pays d’Oc partenaire de l’inauguration de l’antenne parisienne de Racines Sud, le réseau des Occitans de l’étranger

Depuis 15 ans, le réseau Racines Sud fédère les expatriés originaires d’Occitanie à travers le monde. L’association organise des actions de promotion de ces entrepreneurs de Singapour au Brésil et de Londres à Shanghai. Le réseau inaugure son antenne à Paris le 30 juin prochain. L’IGP Pays d’Oc sera le partenaire privilégié de l’événement.

Avec 120 000 hectares sur les 268 000 que compte l’Occitanie, l’IGP Pays d’Oc est la première indication géographique de France. Elle est particulièrement conquérante à l’export où elle réalise la moitié de ses ventes. L’IGP Pays d’Oc se devait donc de soutenir le déploiement du réseau Racines Sud. Sous la présidence de Pierre Deniset et la direction d’Emmanuelle Darras-Rivault, l’association trouve un nouveau souffle pour ses actions d’information, de formation et de promotion en direction des entrepreneurs originaires d’Occitanie et désireux d’en exporter les spécialités et savoir-faire de leur région sur les cinq continents du monde.

Comptant déjà des locaux à Montpellier, Toulouse et Montréal, le réseau Racines Sud s’installe à présent à Paris, avec le soutien de son partenaire, la Banque Transatlantique. L’antenne sera officialisée lors d’une soirée de lancement le 30 juin prochain, par le président de Racines Sud, Pierre Deniset et en présence de Madame Odile Le Goc, membre du Directoire de la Banque Transatlantique.

« Les présidents et adhérents des différentes associations occitanes de la capitale (Lozériens, Catalans, Toulousains, Gascons, Languedociens…) bénéficieront ainsi du relai de la diaspora occitane à l’étranger et de notre expertise sur les marchés qu’ils souhaitent aborder. Nous avons constitué une équipe composée d’anciens expatriés occitans rentrés à Paris depuis les quatre coins du monde pour développer des synergies et des actions de lobbying », précise Emmanuelle Darras-Rivault.

« La participation des Vins IGP Pays d’Oc à cet événement nous a semblé une évidence.L’Association Racines Sud est un formidable maillage d’Occitans présents aux 4 coins du monde et qui mieux que des Occitans peuvent valoriser et véhiculer nos Chers Pays d’Oc IGP.

Premier label Français vendu à l’export avec un équivalent de plus de 450 millions de bouteilles, présent dans 170 Pays, Pays d’Oc IGP est le label le plus globetrotter de France originaire d’Occitanie. Où que se trouve un Occitan expatrié dans le monde, il a de grandes chances de pouvoir y déguster un vin de cépages Pays d’Oc IGP.

L’action de Racines Sud en direction des entrepreneurs natifs d’Occitanie nous intéresse dans le sens où toute valorisation de nos vins, toute information relayée où mise en relation organisée par des Ambassadeurs Occitans à l’Export est la meilleure de toutes les promotions pour l’image de qualité et d’origine Occitanie de nos vins de cépages Pays d’Oc IGP. C’est un élan du cœur et la fierté des valeurs Occitanes qui parlent aux 4 coins du monde » conclue Florence Barthès, Directeur Général de Pays d’Oc IGP.