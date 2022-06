Valras-Plage - La ville de Valras-Plage propose un concert gratuit de Dalèle et ses musiciens

Mardi 21 juin, la ville de Valras-Plage propose un concert gratuit de Dalèle et ses musiciens, à 19h30 au Théâtre de la mer.

Chanteuse, musicienne, autrice-compositrice-interprète, Dalèle évolue depuis plusieurs années sur les scènes de musiques actuelles.

Son répertoire allant de la chanson française à la musique traditionnelle d’Occitanie, ou des balkans, de la chanson réaliste au conte musical, tout en passant par la polyphonie...

Du swing, de la bonne humeur, de la poésie et de la sensibilité.

Un combo qui a de l’énergie et l’envie de nous inviter à partager des chansons...

S’il fallait trouver un fil rouge, ce serait finalement cette gouaille très swing, façon guinguette moderne. Une empreinte musicale et sonore, qui marie les notes et les mots. Dalèle produit des morceaux parfaitement maîtrisés. Quand le goût de la liberté s’exprime dans les textes, comme dans les mélodies elles-mêmes.

Sur des textes spirituels et sensibles, la musique swing vous met le feu. Ça balance et les pieds vous démangent de danser.Dalèle nous tisse la plus belle étoffe, celle des héroïnes de la chanson française.

Dalèle Muller • chant • accordéon ; Rolland Martinez • clarinette • contrebasse • ukulélé basse • chœurs ; Armand Boisard • guitare • chœurs ; Yannick Barbié • batterie • percussions • chœurs

Infos pratiques