Frontignan - Stop au harcèlement scolaire !

Dans le cadre de la lutte contre le harcèlement scolaire, l’équipe de l’accueil de loisirs périscolaire (ALP) des Terres Blanches a mis en place un projet de sensibilisation de tous les enfants au problème du harcèlement et aux conséquences qu’il peut engendrer. Tout ce travail sera restitué, le 24 juin, lors du spectacle de fin d’année.

C’est un travail important, réalisé sur toute l’année, qui a été mené dans le cadre de l’accueil de loisirs périscolaire sur le harcèlement scolaire à l’école élémentaire des Terres Blanches dans le cadre de l’ALP.

Avec différents partenaires, notamment des associations de théâtre, de photos et de graff, les enseignants et les parents d’élèves, les animateurs des ALP ont proposé de nombreux ateliers pour sensibiliser les enfants au tragique fléau que constitue le harcèlement, souvent synonyme de solitude et de tristesse.

Après la création d’affiches, d’un ruban vert symbolique, d’une chanson et l’inauguration de deux bancs de l’amitié en novembre 2021 avec l’ensemble des élèves de l’école, le travail s’est poursuivi avec de nombreux ateliers, échanges et discussions tout le reste de l’année. Alors qu’entraide et bienveillance étaient les maîtres mots de cet important travail, les différents ateliers créatifs et ludiques (théâtre, danse, chant, photo, couture…) ont mobilisé plus de 160 enfants qui fréquentent les temps périscolaires.

Tous ces ateliers ont permis la création d’une pièce de théâtre, d’une exposition photo et d’un film qui seront restitués lors du spectacle de fin d’année proposé dans la cour de l’école le 24 juin à 18h30.