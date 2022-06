Hérault - Les remerciements d'Arthur Labatut, candidat suppléant aux électeurs

Chères Agathoises et Sétoises et chers Agathois et Sétois,

À la suite de cette campagne législative sur notre territoire, je tenais à vous dire ces quelques mots.

Le jeune homme radical de gauche que je suis, fut immensément touché par cette élection dans sa chair.

Sur le terrain auprès de la candidate Julie Garcin-Saudo, j'ai pu rencontrer les gens qui font vivre notre territoire de près.

Les ostréiculteurs et conchyliculteurs de l'étang de Thau, les pêcheurs de Sète, les commerçants d'Agde et Pézenas et tant d'autres sans qui ce paysage si beau où nous vivons ne serait que stérile.

En tant que suppléant, j'ai participé, écouté et appris énormément de ceux que nous avons rencontré avec l'équipe de campagne dont je remercie la sincère amitié.

Mon remerciement profond va à tous les électeurs de notre cité millénaire qui une fois à l'urne, ont décidé de voter pour la gauche de gouvernement, Républicaine, Écologique, Européenne et Laïque.

La gauche qui se lève tôt, la gauche du RÉEL.

Celle qui ne se vend pas au plus offrant. Celle qui n'imite pas les marchands d'espoirs que sont les trois césars en cours, Mélenchon, Macron et Le Pen qui se font passer pour des tribuns du peuple.

Sachez chers concitoyens que ma participation à cette candidature n'était pas un témoignage de complaisance mais le retour des Radicaux de Gauche (PRG) sur Agde et son canton. Mon objectif est la véracité de notre combat et son authenticité politique. À nos yeux, un élu est au service de ses concitoyens et non de son intérêt personnel.

Notre parti depuis toujours est marqué par son ancrage territorial et régional, loin de la régence de Paris. Monsieur André Bordères décédé en ce début d’année 2022, fut l’un de nos représentants les plus fidèles sur le pays Agathois et de longue date. Dont nous lui rendons aujourd’hui hommage.

Il est hors de question de laisser l’avenir de nos enfants à ces extrêmes vantant la démocratie tant qu'elle n’est pas chez eux. Parachutant des inconnues sur nos terres, tentant de nous amadouer avec ces coquilles vides de patrimoine, de valeurs et de respect social.

La défaite du candidat de LREM (Ensemble!) Christophe Euzet alors député sortant, est la preuve manifeste de l’incompétence et du profond cynisme de ces appareils politiques devenu seulement des agences de communications et de publicités nationales.

Il faut maintenant rappeler les électeurs aux urnes et aux partis politiques.

Dans un système républicain aux valeurs démocratiques, les partis ne sont jamais un problème mais le mécanisme de solutions permanentes. Pour cela il faut renouer la confiance avec les électeurs, se donner du temps pour débattre du fond et ensemble prendre part aux décisions, participer à la vie politique, faire des choix communs pour notre avenir.

La démocratie c’est le gouvernement du peuple pour le peuple et gouverner c’est choisir.

Radicalement,

Arthur Labatut membre du Parti Radical de Gauche (PRG);

Président des Jeunes Radicaux de Gauche de l'Hérault (JRG)