Béziers - Enfants, peintures et corridas pour l'école Notre Dame St-Pierre de Béziers

Les élèves de CE 2 de l’école Notre Dame St-Pierre de Béziers, sous la houlette de leur professeur Paul Andreu, ont réalisé dans les arènes de Béziers, en collaboration avec l’école taurine, une toreographie, inspirée par celle réalisée par Sébastien Castella et le peintre Loren en 2019.

Il s’agissait pour les élèves d’effectuer sur une grand tissu blanc des mouvements de torero avec muletas et capes imbibées de peinture rouge et bleu. Ce travail étant effectué en phase finale dans le ruedo des arènes de leur ville. Résultat d’un travail pédagogique, effectué durant un trimestre, sur l’histoire de la Tauromachie et son importante place à Béziers.

Et c’est dans les locaux du Musée taurin de Béziers que les élèves accompagnés de leur professeur et de leurs parents ont présenté leur travail, un travail collectif d’artistes assurément.

En présence de plusieurs personnalités Biterroises dont le maire, la présidente de l’Union Taurine Biterroise - association plus que centenaire ayant en charge la gestion et l’animation du musée.

Marie-Françoise Rouzier a prononcé ces quelques mots :

« Recevoir au Musée Taurin un tel public, ce n’est pas banal. Aujourd’hui et par rapport à l’habitude, la moyenne d’âge a considérablement baissé… et nous en sommes très heureux n’en déplaise à certains de nos détracteurs. Ces artistes en herbe ont réalisé une œuvre, à l’image de celle créée en 2019 par Sébastien Castella et le peintre Loren. Ce genre de réalisation donne foi en l’avenir artistique et culturel de nos enfants. Lorsqu’ils seront adultes, ils se souviendront de ces moments où l’art, la tradition, l’histoire de leur ville les ont mis sous le feu des projecteurs. Au-delà de la tauromachie pure, c’est tout un univers culturel qu’ils ont mis en avant par cette création. Comme le disait Hemingway « la course de taureaux est un art impermanent, comme le sont le chant, la danse. Un tel art, lorsque l’exécutant est disparu, n’existe plus que dans la mémoire de ceux qui l’ont vu et il meurt avec eux ». Vous les enfants, vous avez créé une œuvre de tauromachie qui restera. La tauromachie est un art et la concrétisation de ce travail en est la preuve. Je voulais remercier Paul Andreu qui a initié la réalisation de cette œuvre, le directeur de l’École Notre-Dame d’avoir validé ce projet pédagogique et remercier bien sûr les parents qui ont accepté que leurs enfants réalisent une telle œuvre, dans les arènes de Béziers. Je souhaite aussi remercier l’École Taurine qui a prodigué ses conseils éclairés. L’Union Taurine Biterroise est très heureuse de recevoir et d’abriter cette toreographie qui sera installée dans les salles d’exposition et qui prouvera qu’à Béziers, nous avons des toreros bien sûr mais aussi de futurs artistes. »