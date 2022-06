Sète - La Fête de la musique lance l'été : Le programme 2022 !

La Fête de la musique a lieu le 21 juin. Une date qui coïncide avec le premier jour de l’été.

Elle est actuellement célébrée dans une centaine de pays et la Ville de Sète, comme chaque année, ne dérogera pas à la tradition. Après deux années sous format restreint en raison de l’épidémie de Coronavirus, la musique sera fêtée comme il se doit et ce, dans tout le centre-ville.

Dès le début de l’après midi jusqu’à tard dans la nuit, la ville célèbrera la musique. Chant et poésie improvisée, concerts pop, rock ou funk, musique classique, chant choral, gospel, sets DJs, karaoké, variétés, folklore, déambulations musicales et festives, navirades, concerts sur les places, dans les bars et les restaurants animeront les rues et les quartiers.

Tour d’horizon du programme :

- Place Aristide Briand, sur le kiosque Franke, à partir de 17 h : “Scène ouverte”. Programmation musicale variée - répertoire rock, folk, musique irlandaise, variété internationale, chansons populaires. André Martellucci, chansons populaires, The Mauss, Rock-Folk, After The Rain, Pop Anglaise et Française, Celtic Band, musique Irlandaise, Chris Rockets, variété américaine des années 80/90, Les Dynamick’s Boys, variété des années 60 à 2000, Ulan Bastards, Pop punk alternatif jubilatoire.

- Parvis de la médiathèque François- Mitterrand, boulevard Danièle Casanova, à partir de 18 h : chorale “cap brassens”. Chorale amateur au répertoire de Georges Brassens.

- Dans les canaux de Sète, de 18 h 30 à 20 h 30 : “Les navirades”, proposées par les Gréements Languedociens Apassiona Thau et Chiviraseta. Déambulation musicale nautique, hautbois et tambours, mélodies napolitaines et chants de traditions sétoises.

- En déambulation, site Saint-Pierre, promenade Jean-Baptiste Marty, et quai Maximin-Licciardi, à partir de 19 h : “Batuc’Bacana” : Batucada et percussions brésiliennes.

- Rue Frédéric-Mistral, rue André-Portes et Cœur de ville, à partir de 19 h : “Les gens bons”. Chansons françaises accompagnées de flute à bec alto amplifiée et saxophone.

- Place des Anciens combattants d’Afrique du Nord (place du souras-bas), à partir de 19 h 30 : concert de “Family song” (variété française et internationale).

- Môle Saint-Louis, à partir de 19 h 30 : “Hors 2 low” et “Le cercle underground”. DJ hip-hop electro.

- Place Léon-Blum, à 20 h 30 : concert de “L’harmonie de Sète” (orchestre symphonique).

- Dans les bars et restaurants de la ville, à partir de 20 h : le Barajo et le Café Lumière (DJ) ; l’Hôtel de Paris, Django Dingos (concert Jazz manouche et reprises de Georges Brassens) ; Le Tabary’s, Jean-Michel Rinaldi (variété française et italienne) ; Le Korner DJ Jean-Marc C. & DS and Music ; Le Saint-Clair, concert Les Bad Girls Groove (funk, R&B, blues) ; Coquillages et Crustacés, Les Blue Jean’s (Pop Folk, Rock, Jazzy) ; Le Chaland, soirée disco ; L’Essentiel, Au bois de mon cœur (reprises de Georges Brassens) ; La Ola (DJ).