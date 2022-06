Occitanie - Mardi 14 juin 2022 : Le point sur la situation COVID19 par l'ARS

Un nouveau point de situation coronavirus en Occitanie. Ce bulletin récapitulatif n°276 fait à nouveau le point sur l’activité des équipes hospitalières de la région : 1108 hospitalisations en cours (-35) dont 56 en réanimation et soins critiques (-17) et on déplore 7805 décès à l’hôpital depuis le début de l’épidémie en mars 2020 (+14 en 7j).

Nouvelle accélération des contaminations en Occitanie : le nombre de nouveaux cas de Covid a progressé de 56% en une semaine dans notre région. A ce stade, la situation reste assez stable en milieu hospitalier : plus de 1000 personnes porteuses du virus sont encore hospitalisées actuellement en Occitanie. Ces indica-teurs nous rappellent une nouvelle fois l’impact d’un relâchement excessif des gestes barrières. L’épidémie n’est toujours pas terminée. Pour protéger les plus fragiles et éviter un nouveau rebond épidémique cet été, c’est maintenant qu’il faut poursuivre la vigilance.

Nos proches les plus vulnérables face au Covid sont bien souvent aussi les plus fragiles face aux épisodes de fortes chaleurs. C’est le moment de renforcer notre attention pour protéger la santé de nos ainés, des personnes malades ou en situation de précarité. Soyons solidaires pendant ces premières périodes de fortes températures en Occitanie.