Bessan - L'ancien site de production Paul Ricard dans l'objectif de photographes amateurs

Avant qu’il ne soit entièrement transformé, la municipalité a souhaité immortaliser l’ancien site de production Paul Ricard, créé à la fin des années 1950 et propriété de la mairie depuis fin 2020, acheté après le départ de la société. Afin de transmettre l’histoire de ce passé industriel, Annie Laguna, conseillère municipale, a eu l’idée de conserver cette mémoire en photos.

Ainsi, après un appel aux photographes amateurs de Bessan et des environs, une vingtaine d’amoureux de la photographie a répondu favorablement. Ils étaient présents au cœur de l’ancienne usine, accueillis par Annie Laguna et Marie-Laure Lledos dont l’ambition est de conserver une image de l’usine emblématique aux générations futures, avant des travaux qui vont entièrement modifier les lieux.

Lors d’une matinée de repérages, les photographes se sont imprégnés des lieux. Avec son petit côté industriel, le site en inspire plus d’un et l’œil des photographes devrait être avisé lors d’une seconde séance consacrée à la prise des clichés. Ce rendez-vous permettra ensuite de proposer une exposition sur l’ancienne usine dont la vie a fait partie de Bessan pendant plus de soixante ans.