Hérault - Génération,s Hérault appelle à la mobilisation pour les candidat.e.s NUPES

Les électrices et les électeurs sont en colère, elles viennent et ils viennent de le démontrer lors du premier tour des élections législatives ce dimanche 12 juin. Cette colère s’est exprimée d’abord hors des urnes puisque plus de 52% d’abstentionnistes ont boudé cette élection. Elle s’est exprimée également par les urnes puisque la majorité sortante paye au prix fort le bilan désastreux du quinquennat d’Emmanuel Macron.

Le rassemblement des partis de gauche et écologistes, la NUPES (voir programme complet) réussit pourtant à recueillir plus de 6 000 000 de voix, là où les partis présidentiels avaient, à eux seuls, la majorité en 2017 soit plus de 9 000 000 de voix.

Partout le front commun a fonctionné et ce sont 500 candidat.e.s de la Nouvelle Union Populaire Ecologiste et sociale qui se sont qualifié.e.s pour le second tour qui se déroulera dimanche 19 juin.

Dans l’Hérault, sur les 9 circonscriptions, les 9 candidat.e.s restent en course et espèrent décrocher leur mandat de député.e.s. Ils seront opposés aux candidats d'Emmanuel Macron dans les 1ère, 2ème, 3ème et 9ème circonscriptions et aux candidats d'extrême-droite dans les 4ème, 5ème, 6ème , 7ème et 8ème circonscriptions.

Les scores inquiétants des partis d’extrême droite sont la traduction la plus désastreuse et la plus dangereuse du désespoir social des Français et des Françaises. La NUPES est la seule alternative à la souffrance d’un peuple désemparé.

Dans ce contexte, et dans l’élan historique de ce premier tour, il revient aux partis politiques de gauche et écologistes d’apporter des gages de confiance pour gagner le match retour du 19 juin.

Il reste donc quatre jours pour convaincre et pour confirmer cette embellie.

Entre des candidat.e.s issu.e.s d’un parti dont on connait le bilan traduit par le saccage des services publics, l’inaction climatique, le creusement des inégalités entre les plus riches et les plus fragiles et la promesse Macronienne de moralisation non tenue concernant plusieurs élu.e.s LREM et entre des candidat.e.s d’extrême droite qui brillent ordinairement par leur absence dans les hémicycles, les électrices et les électeurs devront choisir dans les circonscriptions Héraultaise Nathalie Oziol, Julia Mignacca, Magali Crozier, Nadia Belaouni, Julien Colet, Sébastien Rome, Pierre Polard, Gabriel Blasco et Sylvain Carrière pour défendre leurs droits, leur liberté, leur santé et leur pouvoir d’achat.

Ils et elles défendront à l'Assemblée nationale le SMIC à 1500€ et la retraite à 60 ans. Ils et elles imposeront une refonte fiscale qui mette à contribution les plus riches et les grands pollueurs, une planification écologique d'ampleur, une allocation d'autonomie pour mettre fin à la précarité de la jeunesse et des habitants et habitantes des quartiers populaires, des embauches massives dans l'hôpital public. Ils et elles financeront une lutte indispensable contre les violences sexistes et sexuelles, planifieront la sortie du nucléaire et poseront les bases d'une 6ème République en faveur d'un renouveau démocratique.

Pour toutes ces raisons et bien d’autres, Génération.s Hérault appelle à soutenir massivement les candidat.e.s de la NUPES, à voter pour elles et eux le 19 juin.

Jeunes, abstentionnistes, faché.e.s de la politique, votre bulletin de vote NUPES est précieux, il va permettre de changer fondamentalement notre vie, votre vie.

Le 19 juin, c’est dimanche, votez, faites voter NUPES, c’est le bulletin avec le V comme Victoire !

A noter : Absent.e ? Possibilité de demander une procuration : comment faire ?

