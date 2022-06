Hérault - La Région soutient les projets dans l'Hérault : exemples !

Ci-dessous une sélection de projets bénéficiant du soutien de la Région.



Mèze

Des logements sociaux bienvenus

C’est en juin 2023 que « l’Ostréale » accueillera ses locataires, à 5 minutes du port. Dans cette copropriété de 68 appartements au style contemporain, 20 T2 et T3 ont été réservés aux familles à faibles revenus, grâce au concours de la Région, qui comble ainsi un déficit. Spacieux, lumineux, prolongés par un jardin ou une terrasse : ils ont tout pour plaire. La Région soutien dans l'Hérault 3 projets de création de logements sociaux pour un montant total de 46 000 €.

Marsillargues

Un nouveau lustre pour le château

Un vaste chantier a été lancé en plusieurs tranches pour rénover ce château datant de la Renaissance, et pouvoir ainsi recevoir le public en toute sécurité au fil d’un parcours de visite. Les travaux de restauration de la toiture et du salon de musique de l’aile nord débuteront cet été avec une aide régionale de 52 500 €.

Saint-Maurice-Navacelles

Un nouveau chauffage au bois pour deux bâtiments publics

Les deux bâtiments abritant la mairie, trois logements, l’école et la cantine carburaient au fioul. Fin septembre, elles seront remplacées par une chaufferie bois : un gros investissement pour cette commune de 195 habitants qui, heureusement, va pouvoir compter sur l’aide de la Région à hauteur de 56 000 €.

Gigean

Un groupe scolaire conçu durablement

Sa construction répond à l’essor démographique et rééquilibre la répartition des équipements publics sur Gigean. Livré en septembre 2023, le groupe scolaire comprendra 8 classes maternelles et élémentaires et un restaurant, répartis dans deux bâtiments en R+1 sur des restanques végétalisées. Ce projet à énergie positive qui suit la démarche « Bâtiment Durable Occitanie » reçoit une aide de la Région de 350 000 €.

Saint-André-de-Sangonis

Une nouvelle énergie pour la halle des sports

Le complexe sportif Raymond Boisset a 28 ans et son système de chauffage est obsolète. A l’issue d’une étude thermique, la Région va ainsi accompagner la commune à hauteur de 39 500 € dans l’achat d’un autre système moins énergivore, mais aussi d’une ventilation plus efficiente pour la qualité de l’air. Le bilan carbone et la facture s’en trouveront allégés sans nuire au confort des usagers.

Mourèze

Le cirque se met en scène

150 000 visiteurs découvrent chaque année les dolomites du Cirque de Mourèze. Pour mieux les recevoir, renforcer l’attractivité du territoire et faciliter l’obtention du label Grand Site de France, un nouveau bâtiment d’accueil a été inauguré le 16 mai. Grâce à une aide régionale de 16 000 €, il sera bientôt doté d’un espace d’interprétation offrant une lecture interactive et ludique du patrimoine paysager et géologique.

Pézenas

Réhabilitation de la cantine du lycée Jean Moulin

La Région va investir 2 M€ dans la réhabilitation du restaurant, conçu à l’ancienne. Installation de mange-debouts, exploitation de terrasses en étage à fermer et à doter d'un monte-charge, création d’une laverie moderne… : de nombreuses pistes sont à l’étude.

Mauguio

Un poumon vert en bord de mer

Des jeux en bois pour les enfants, des cheminements piétons et du mobilier urbain : le jardin du Bosquet renaît sur près d’un hectare, face à la mer. 70 arbres, 50 semis forestiers et 140 arbustes ont aussi été plantés pour offrir un vrai îlot de fraicheur aux habitants. Soutenu par la Région (121 000 €), ce projet participe à la réhabilitation de Carnon en station nature.

Saint-Clément-de-Rivière

Un agrandissant du lycée Jean Jaurès nécessaire

Le lycée Jean Jaurès, labellisé Haute Qualité Environnementale en 2002, est spécialisé notamment dans les métiers de la santé et du social. Les capacités d’accueil sont en deçà des inscriptions programmées pour la rentrée prochaine.Pour améliorer les conditions d’études des lycéens, la Région alloue 4,3 M€ à des travaux. Dès la rentrée, une classe sera réhabilitée en salle de travaux pratiques et 6 salles de cours seront installées dans des bâtiments modulaires, créant un petit campus pour les élèves de 5 BTS et de 3ème année. Dans un second temps, ce budget servira à l’extension et à la réfection complète de la salle de restauration.

Béziers

La gare de Béziers : nouveau pôle multimodale

5e d’Occitanie en termes de fréquentation, la gare de Béziers n'est plus adaptée à ses usagers. D’autant qu’avec le projet de ligne nouvelle Montpellier-Perpignan, elle devrait accueillir des trains supplémentaires et deux fois plus de voyageurs par an, à l’horizon 2034. C’est pourquoi elle va être rénovée et reconfigurée en véritable Pôle d’Échanges Multimodal (PEM) : un lieu où se connectent trains, voitures, transports collectifs, circulations douces pour faciliter les déplacements de tous. Pièce maîtresse de ces aménagements : la construction d’une passerelle de 90 m de long, dans laquelle la Région investit 1,38 M€ qui franchit les voies. Elle va ainsi assurer une meilleure liaison entre le nord et le sud de la ville et rendre les quais plus accessibles notamment aux personnes à mobilité réduite. Escaliers, ascenseurs, passage sous-terrain, signalétique… complèteront les travaux qui vont s’échelonner du 2ème trimestre 2024 au troisième trimestre 2025.