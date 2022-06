Toulouse - Ehpad : La Malle d'Aventure crée des kits d'animations thématiques

Un an et demi après avoir lancé ses box à destination des jeunes retraités, la Malle d’Aventure développe une nouvelle offre en B2B. L’idée ? Proposer des animations clé en main pour les Ehpad ainsi que les résidences seniors et autonomie qui aident notamment à renforcer le lien entre résidents, familles et équipes en place.

Depuis décembre 2020, la Malle d’Aventure propose chaque trimestre des box dédiées à la culture et au voyage pour accompagner les jeunes retraités. Désireux de passer un cap supplémentaire et d’épauler également les aînés, cette entreprise basée à Toulouse a eu l’idée de créer des ateliers participatifs, stimulants et ludiques dans les Ehpad et les résidences.

« Nous nous sommes rendu compte, en interrogeant les professionnels, les résidents et leurs familles, qu’il y a des problématiques communes concernant les animations dans beaucoup de ces structures. Parmi les griefs, il ressort qu’elles manquent souvent d’originalité, n’impliquent quasiment jamais les proches et sont jugées répétitives. Nous avons envie de changer cela et de permettre à tous de vivre des moments de complicité et d’évasion grâce à nos kits thématiques. Surtout après la pandémie que l'on vient de vivre où beaucoup de résidents ont été isolés de leur famille en raison des confinements », affirme Laure Alonso, la fondatrice de la Malle d’Aventure.



« LES RÉSIDENTS REDEVIENNENT CURIEUX, ILS RETROUVENT L’ENVIE D’APPRENDRE »



Articulé autour d’un thème et d’une région, chaque kit comprend un atelier par semaine pendant trois mois. Pour l’offre printemps-été dédiée aux jardins et à la région de Fontainebleau, en Île-de-France, les résidents ont par exemple l’occasion d’installer un hôtel à insectes, de réaliser une chasse au trésor ou de participer à un quiz sur la thématique. « En ce début d’année, nous avons expérimenté notre offre dans cinq établissements en Occitanie. On a noté un renforcement des liens entre les résidents, mais aussi avec leur famille. Nos ateliers les replongent dans leurs souvenirs et les encouragent à les partager. Ils jouent également le rôle de stimulateur cognitif avec une approche ludique qui plaît beaucoup », détaille Laure Alonso.



Une solution qui ravit également les établissements, satisfaits d’avoir des animations clé en main. « Les résidents ont été agréablement surpris par la diversité des angles apportés pour traiter un sujet. Ils retrouvent le désir d’apprendre et sont animés par la curiosité et l’envie. Avec la Malle d’Aventure, ils font une nouvelle découverte chaque semaine », conclut, séduite, Marilyn Rachau, la directrice de l’Eyra Résidence Services Seniors dans l’Hérault.

Une offre à partir de 80 euros par mois

Pour faire connaître son concept, la Malle d’Aventure propose actuellement un tarif découverte de 100 euros permettant de tester ses kits d’animation pendant six semaines. Ensuite, si les établissements souhaitent s’engager, les abonnements débutent à 80 euros par mois pour un engagement d’un an. Une offre qui comprend la formation des animateurs, un suivi personnalisé ainsi que les outils et supports nécessaires pour animer les ateliers.