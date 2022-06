Pyrénées-Orientales - Les remerciements de Francis Daspe

Avec ma suppléante Sylvie VENTURA-CID, je remercie chaleureusement les 7 659 électeurs qui ont apporté leur suffrage sur notre candidature NUPES dans la 1° circonscription des Pyrénées-Orientales. Nous remercions tout aussi chaleureusement les militants qui ont contribué à cette campagne dynamique et enthousiasmante. Nous remercions également les formations politiques signataires de l’accord national de la NUPES, PCF, EELV, Génération.s et des militants socialistes, sans oublier les groupes politiques associés (GDS, POI, NPA).

Nous avons ainsi élargi le socle de l’élection présidentielle. Cette campagne confirme plus que jamais que nous représentons une force d’avenir et d’alternative, autour d’un programme de ruptures répondant aux urgences sociales, écologiques et démocratiques.

Pour le second tour, pas une voie ne doit aller en faveur du candidat d’extrême droite. Pour le reste, nous considérons vaines les consignes et ne pas être propriétaires des voies obtenues. Chaque force politique membre de la NUPES, avec sa culture politique et sa sensibilité, agira de la manière qui lui semblera la plus appropriée et la plus efficace.

Francis DASPE, candidat NUPES sur la 1° circonscription des Pyrénées-Orientales