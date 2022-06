Agde - Séte - Réaction de François COMMEINHES au soir du premier tour des législatives

Comme lors d’élections précédentes localement, le peu d’électeurs qui se sont déplacés aujourd’hui dans notre ville et sa circonscription ont choisi pour le 2e tour de laisser face à face les représentants

des extrêmes. Représentants des extrêmes qui se nourrissent des problèmes économiques et sociaux, mais n’apportent aucune solution sérieuse pour y répondre, menaçant même de les empirer par leurs postures purement contestataire et programmes illusoires et dangereux.

Je félicite Yves Michel et Blandine Authié, authentiques élus de terrain, animés par la passion du territoire, pour la campagne de proximité qu’ils ont menée sans malheureusement qu’elle porte ses fruits dans les urnes, tant le désintérêt pour cette campagne et un vote déconnecté de l’ancrage territorial les a rendus peu audibles. Chacun votera dimanche prochain en son âme et conscience. Pour ma part il est exclu que ma voix se porte sur l’un des 2 dangereux écueils qui se rejoignent sur tant de points.