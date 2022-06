Frontignan - Un projet de lutte contre l'illettrisme financé par la Région et soutenu par la Ville

Dans le cadre du dispositif Innov'emploi Expérimentation, la Région Occitanie a octroyé une subvention de 51 566€ à Créalead / Atelier francophone, un projet de lutte contre l'illettrisme. Ce vendredi 10 juin, le maire de Frontignan la Peyrade, Michel Arrouy, la première adjointe déléguée à la ville éducatrice, Claudie Minguez et la conseillère régionale, Nathalie Mader, ont assisté aux ateliers.

Le confinement a notamment mis au jour l’inégalité d’accès à l’écrit et à la langue française. Cette situation a été particulièrement ressentie lors de l’accompagnement à la scolarité des enfants mais aussi dans l’intégration des adultes pour qui le confinement a écarté toute possibilité d’intégration sociale et professionnelle et a accentué l’inégalité des chances.

De ce constat est née l’idée de proposer des ateliers Lutte contre l’illettrisme et l'analphabétisme aux adultes. Ceci afin de développer leurs compétences en langue française pour les rendre plus autonomes au quotidien et lever les freins à leur intégration sociale et professionnelle.

L'Atelier francophone est un organisme de formation spécialisé dans :

L'enseignement du français, de la culture et de la civilisation françaises

La préparation aux examens et concours en langue française

La conception de documents pédagogiques

La rédaction de sujets d'examens

Créalead / Atelier francophone propose depuis octobre 2021 une action de lutte contre l’illettrisme et l'analphabétisme pour les parents d'enfants scolarisés sur les territoires de Frontignan la Peyrade et Montpellier.

Cette formation vise à :

Explorer les motivations, évaluer et fixer des objectifs et s'intégrer dans le processus de formation

Acquérir les fondamentaux en expression et compréhension orale et écrite ainsi que les compétences culturelles et socio-langagières pour faciliter l'intégration sociale et professionnelle

Comprendre son environnement et pouvoir y interagir

Réussir l'examen DILF / DELF

S'orienter après la formation.

« L'atelier francophone propose une méthode inédite, la combinaison de 2 approches innovantes pour un apprentissage de langues rapide. D’une part, le Neurolanguage coaching qui, basé sur les neurosciences, permet le transfert efficace et rapide de connaissances linguistiques entre le coach en langues et l'apprenant, avec de effets durables, tout en optimisant la motivation. D’autre part, la pédagogie Silent Way de Caleb Gattegno. Cette approche offre des outils performants, ludiques, à la fois synthétiques et analytiques, immédiatement applicables et conçus pour favoriser toutes les prises de conscience nécessaires à la maîtrise de la langue, dans une économie de temps. Elle permet aux personnes d'apprendre très vite une langue. Le Silent Way s'adapte parfaitement à tous les fonctionnements d'apprentissage (auditifs, visuels, kinesthésiques) et à tous les âges » a expliqué la Frontignanaise Laure Chambon, intervenante au sein des ateliers qui visent une quarantaine de personnes sur Frontignan la Peyrade et Montpellier.

Ces ateliers rencontrent un vif succès auprès de la population frontignanaise avec une dizaine de participants dans un groupe et 13 dans le second. Une quinzaine de volontaires supplémentaires sont en attente pour y prendre part.

Le bilan est positif avec :

1 passage de permis

17 inscriptions aux examens de français

1 retour à l'emploi.

« Ce projet étant à la fois social et éducatif je me réjouis que la Ville y prenne part et accueille ses ateliers en mettant une salle à disposition. D’autant que les retours de l’ensemble des participants sont très positifs et que tous disent avoir progressé », s’est félicité Michel Arrouy à l’issue de la visite.

Des aides de la Région et des communes

Le dispositif Innov'emploi Expérimentation de la Région Occitanie vise à soutenir l’expérimentation et l'innovation dans le domaine de l'orientation, de l'emploi et de la formation. L'objectif est de répondre aux nouveaux enjeux des territoires, des publics et des entreprises par la mise en œuvre d'études, d'actions d'ingénierie et/ou de formation et d’en tirer des enseignements afin de diffuser les bonnes pratiques sur le territoire régional.

Au-delà du financement de 51 566€ alloué par la Région dans le cadre du dispositif Innov'emploi Expérimentation aux ateliers francophones de Créalead, la contribution des communes de Frontignan la Peyrade et Montpellier consiste en la mise à disposition de locaux pour accueillir les apprenants.

À noter également que, parallèlement, le Programme de réussite éducative (PRE) de la Ville de Frontignan la Peyrade a mis en place des ateliers, pour les enfants allophones cette fois, tous les mercredis matin.