Sète - Nouveau : les musées changent d'horaires et s'offrent un ''pass'' à prix réduit

Dans le cadre de sa politique culturelle, et afin d'offrir au public une offre renforcée et attractive, la Ville de Sète innove et a mis en place, depuis le début du mois, un "pass musée". L'idée, à l'instar de ce qui se fait dans de nombreuses grandes villes : permettre, par l'achat d'un seul billet, d'accéder à l'ensemble des musées de la ville, dont les trois payants : l'Espace Brassens, le musée Paul Valéry et le Musée international des arts modestes (Miam).

L'intérêt de ce pass, qui aura une durée de validité d'un mois, est de proposer aux Sétois et non Sétois un tarif attractif par rapport à un achat séparé dans chaque musée (15 € au lieu de 21,5 €) et de favoriser la circulation du public entre les musées. Des tarifs réduits sont proposés pour les étudiants, les scolaires et les groupes, ainsi que des gratuités pour les demandeurs d'emploi et les enfants de moins de 10 ans. Le pass est en vente uniquement à l'Office intercommunal de tourisme ou directement sur son site : https://cutt.ly/hJJZSNq.

A noter par ailleurs que, dans un souci de simplification et de visibilité, les horaires des cinq musées de la ville sont harmonisés depuis le 1er juin également. Jusqu'au 31 octobre, ils ouvriront tous, désormais, de 10 h à 18 h. Espace Brassens, musées Paul-Valéry et Miam sont fermés tous les lundis ; le Musée de la mer et la Chapelle du Quartier Haut ferment les mardis.