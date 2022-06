Pamiers - Marie Cantagrill et Eloise Urbain en concert violon-piano au Fossat

Marie Cantagrill et Eloise Urbain, pianiste avec laquelle elle a enregistré son nouvel albupm, "Ombre et Lumière", donneront un concert dans la Chapelle Saint-André , au Fossat., Construite au 12ème siècle, au milieu des champs, cette chapelle romane, dont le clocher qui date du 18ème, a été restauré en 2010, fait l'objet encore d'un projet de restauration.

Les deux artistes sont invitées par l’association de sauvegarde des monuments historiques (ASMH) chargée de l'entretien et de la sauvegarde de cette jolie et modeste église. Et c'est avec un programme où l'ombre et la lumière s'entremèlent, se rejoignent,puis ,s'éloignent l'une de l'autre, que l'extraordinaire virtuosité de Marie Cantagrill , avec la complicité d'Eloise urbain, va enchanter ce lieu insolite du patrimoine, le Samedi 18 juin à 16h30 : Brahms, Saint-Saëns, Tartini, Meyer, etc.

Renseignements et réservations au 06 99 05 56 02 (ASMH)