Béziers - 11 juin : Journée nationale contre la corrida

Béziers - À l’occasion de la première Journée nationale contre la corrida qui aura lieu samedi 11 juin dans une trentaine de villes en France, le COLBAC (Comité de Liaison Biterrois pour l’Abolition de la Corrida) manifestera de 10h30 à 12h30, rue de la République , à Béziers.



Le samedi 11 juin marque la première édition de la Journée nationale contre la corrida.

Initiée par les ONG Alliance Éthique et One Voice et soutenue par 65 associations de protection animale et anti-corrida, dont le COLBAC, le CRAC Europe et la FLAC, il s’agit d’une journée de mobilisation unitaire et coordonnée dans plus de 30 villes en France.



De Lille à Céret, en passant par Paris, Lyon, Nîmes, Bayonne ou Fréjus *, les associations locales organiseront des happenings, stands ou distributions de tracts pour interpeller l’opinion et les pouvoirs publics sur la question de la corrida.



À Béziers, le COLBAC sera mobilisé rue de la République (au niveau de la petite place "Plan des Constitutions"), de 10h30 à 12h30 pour sensibiliser les piétons et les automobilistes.



Le but de cette journée est d’expliquer - ou de rappeler - que la corrida est une tradition qui doit être abolie en raison de l’incontestable cruauté qu’elle inflige aux animaux qui en sont victimes. Aujourd’hui, il n’est plus acceptable de faire souffrir un taureau et de le mettre à mort pour divertir un public. Un récent sondage Ifop/Sud Radio vient d'ailleurs de confirmer que, même dans les villes de tradition taurine comme Béziers ou Nîmes, la majorité des habitants sont favorables à la suppression de la mise à mort des taureaux dans les corridas.

De nombreuses personnalités de la télé ou du cinéma ont apporté leur soutien à cette mobilisation grâce à une photo publiée sur les réseaux sociaux avec un visuel mentionnant le hashtag « Stop Corrida ». Sur Twitter, une tweetstorm sera également lancée durant le week-end pour interpeller les politiques et une page Facebook « Stoppons la corrida » est entièrement dédiée à cette journée.

Trois courtes vidéos diffusées sur les réseaux sociaux participent au lancement de cette journée :

1. « Ils.elles disent #StopCorrida »

2. « Corrida : ce que le futur dira »

3. « Personne ne devrait avoir le droit de nous torturer »

Jusqu’à l’abolition, dans la rue ou sur la toile, le 11 juin sera dorénavant une journée de mobilisation nationale pour demander l’interdiction définitive de la corrida.