Occitanie - Sud de France Fête la Qualité revient à Montpellier les 10, 11 et 12 juin !

La Chambre d’Agriculture Occitanie, avec ses partenaires des filières qualité, reconduit son grand marché de producteurs locaux Sud de France sous signe de qualité régionale : « Sud de France fête la qualité » et a le plaisir de vous y convier.



Ce rendez-vous festif se déroulera du 10 au 12 juin au Château d’O à Montpellier.



AU PROGRAMME



• Marché de producteurs/Assiettes gourmandes.

• Bar à vins/Bar à huîtres.

• Dégustations.

• Animations ludiques pour petits et grands.

• Jeux concours.

• Ferme pédagogique/Balade à dos d’âne.



AMBIANCE FESTIVE ET CONVIVIALE GARANTIE !!!



L’événement familial à ne pas manquer en juin ! Entrée libre.



• Vendredi 10 juin de 14 h à 21 h 30 ;

• Samedi 11 juin de 10 h à 21 h 30 ;

• Dimanche 12 juin de 10 h à 18 h.