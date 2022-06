Sète - Elections législatives : fermeture des bureaux à 18 h

Conformément à l’arrêté préfectoral portant sur les élections législatives des 12 et 19 juin 2022, les 33 bureaux de vote de l’ensemble de la ville de Sète ouvriront à 8 heures et fermeront à 18 heures et ce, lors des deux tours.

Les députés sont élus au suffrage universel direct lors des élections législatives organisées tous les cinq ans au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Lors de ces élections, le découpage géographique et électoral repose sur 577 circonscriptions législatives. Le département de l'Hérault est composé de neuf circonscriptions législatives. Neuf députés seront donc élus suite aux scrutins des 12 et 19 juin 2022. A Sète, on vote pour la 7e circonscription.