Bessan - L'aménagement de l'entrée de ville côté Béziers finalisé par le conseil municipal, compte rendu

Sous la présidence du maire, Stéphane Pépin-Bonet, les élus du conseil municipal se sont récemment réunis pour adopter de nombreuses délibérations liées à des travaux de voirie, au foncier communal ou aux finances. Les principales décisions, votées à l’unanimité, ont été les suivantes.

· Finances

Le conseil a adopté plusieurs délibérations budgétaires visant à procéder à une décision modificative et à attribuer deux aides exceptionnelles. La première à l’équipe des 4L Occitanes ayant participé au récent 4L Trophy humanitaire et la seconde en faveur de la lutte contre le cancer du sein pour les Ladies Roses Ouest Languedoc dans laquelle participent plusieurs bessanaises.

· Travaux

L’aménagement de l’entrée de ville, côté route de Béziers, a été définitivement validé avec une cession foncière, une convention pour l’éclairage public et une demande de subvention au département pour la création d’une piste cyclable, d’un trottoir pour personnes à mobilité réduite et des aménagements paysagers. Les travaux, entre les deux giratoires existants, devraient être engagés à la fin de l’année.

· Foncier

La cession d’un immeuble dans la Grand’rue pour l’installation d’une infirmière a été acté. Par ailleurs, l’acquisition d’une parcelle en bord du fleuve a été validé pour protéger la ripisylve. Le déclassement d’une partie de l’ancienne bergerie a été autorisée pour y créer, à terme, un équipement à vocation médicale. Enfin, des régularisations foncières à la Capucière ont été faites en lien avec l’agglo et les Asf.

· Voirie

Le tableau du linéaire de la voirie communale a été mis à jour, désormais d’une longueur totale de plus de 24 kilomètres. Par ailleurs, le conseil a officiellement renouvelé ses réserves sur la création de la ligne nouvelle à grande vitesse entre Montpellier et Perpignan. A la suite de la réception du rapport de la commission d’enquête publique, les élus rappellent leurs positions de septembre dernier.

· Patrimoine

La commune a sollicité une aide financière de la communauté d’agglomération Hérault Méditerranée dans le cadre de son volet d’intervention sur le petit patrimoine. Il s’agit de restaurer un tableau de la fin du XIXe siècle présentant un portrait en pied de Saint Vincent de Paul actuellement dans l’église Saint-Pierre. En très mauvais état, cette restauration a été estimée à 4.114,67 euros.

· Personnel

Taux d’avancement de grade, modification du tableau des effectifs et création du comité social territorial ont été à l’ordre du jour. Sur ce dernier point, ce comité regroupera en 2023 le comité technique et le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Il sera composé de 4 membres du personnel et de 4 membres de l’administration municipale.